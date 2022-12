Martín Cáceres asistió al concierto de Josimar en Italia y aseguró que 'lo sigue desde hace bastante tiempo'. | Fuente: Captura de pantalla

El cantante Josimar Fidel ofreció tres conciertos en Italia donde muchos de los peruanos asistieron para bailar al ritmo de la salsa peruana. El intérprete de “Aventurero” conquistó el viejo continente desde el día de San Valentín, ofreciendo tres conciertos en ese país.

La primera presentación que realizó fue en la ciudad de Torino, al día siguiente en Milano y finalizó en Florencia. Es aquí donde el artista cerró con broche de oro su gira por Europa y fue el futbolista uruguayo Martín Cáceres quien disfrutó de la salsa de Josimar.

Actualmente Cáceres juega en la Fiorentina de Italia y no dudó en asistir a la presentación ya que considera al cantante peruano como uno de sus favoritos: "Lo sigo desde hace bastante tiempo y estoy contento de que esté aquí", aseguró para el programa Domingo al Día.

Además, Martín Cáceres confesó que escucha salsa desde hace tiempo y Josimar Fidel es uno de sus mejores referentes:

Martín Cáceres disfrutó del concierto de Josimar y su Yambú en Italia. | Fuente: Captura de pantalla

"A mí de verdad me gusta la salsa desde hace miles de años. A él (Josimar) lo sigo hace 3 años y estoy contento con su presencia. Me quedo todo el concierto y luego me voy a casa".

Por su parte, Josimar no ocultó su emoción al escuchar las palabras del futbolista uruguayo y considera un logro que su música traspase fronteras:

"Es un tremendo futbolista y estoy orgulloso que escuche mi música. Dios quiere eso, que la gente escuche mi música. Antes lo escuchó Messi, Neymar, Farfán y ahora Cáceres".

En otra ocasión, Martín Cáceres confesó que no sabe bailar salsa, pero lo ha intentado varias veces ya que considera el género como uno de sus favoritos. Muchos peruanos disfrutaron del concierto de Josimar Fidel porque extrañaban la música de su país.

