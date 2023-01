Magaly Medina responde a demanda de Nicola Porcella: 'Por más mal que me desees, no va a pasar' | Fuente: Instagram

Hace unos días, Nicola Porcella presentó una demanda por difamación contra la conductora Magaly Medina ante el 11 Juzgado Penal de Reos Libres y solicitó una reparación civil por S/. 1'000.000 millón debido a las "expresiones ofensivas" que la periodista dio al difundir un informe sobre la fiesta con chicos reality- en la que él participó- donde dos modelos denunciaron haber sido dopadas.

Este lunes 9 de setiembre, la conductora de televisión le respondió al modelo por la demanda de difamación que le interpuso. "Nicola dice: '‘Magaly debe ir a la cárcel’, por eso me ha demandado. Por más que seas una persona con una personalidad psiquiátrica, tienes que entender Porcella, que por más mal que me desees, eso no va a pasar”, dijo Medina.

Agregó que pese a la demanda, ella continuará poniendo notas relacionadas al exparticipante de "Esto es Guerra". “¿Por qué me debería ir a la cárcel?¿por mostrarte a ti tu real personalidad? Lo voy a seguir haciendo. Los periodistas no podemos estar atados de mano. No podemos estar como conejos asustados, temiendo que un Nicola Porcella nos demande para callarnos la boca”, afirmó.

PORCELLA DEMANDA A MAGALY

En declaraciones al diario Trome, su abogado Humberto Abanto afirmó que Medina tiene una citación el próximo 17 de setiembre para declarar ante el Juzgado.

"Nicola ya dio sus declaraciones y se espera que la señlor (Magaly Medina) declare. La citación es para el 17 de este mes y se ha pedido una reparación civil de un millón de soles", mencionó.

Después de decir que viajaría al extranjero para alejarse de la polémica, Nicola Porcella explicó que no viajará a Estados Unidos, como dijo hace unos días. "Ya me quedo en Lima. Estoy yendo a mis terapias, entrenando y trabajando duro porque cuando una puerta se cierra, otras se abren", contó a Trome.

