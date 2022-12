Katia Condos confirmó que se encuentra bien tras ser arrollada por un auto en Miraflores | Fuente: Instagram

La conductora de televisión Katia Condos sufrió un accidente automovilístico en las calles de Miraflores cuando se trasladaba en su motocicleta. Así lo informó le programa conducido por Magaly Medina. De acuerdo con el informe, la actriz sufrió heridas leves luego de que un auto chocara con la moto en la que se movilizaba.

Luego del accidente, la actriz fue trasladada a una clínica de la zona, a dónde llegó su esposo Federico Salazar. El programa también informa que el accidente ocurrió a la 1 de la tarde.

Condos usó sus redes sociales para agradecer la preocupación de sus fanáticos tras la noticia y confirmó que se encuentra bien. "Con respecto a la noticia difundida, estoy bien. Solo fueron golpes, no hubo ningún daño. Gracias por su preocupación", escribió.

SU FAMILIA

Hace unos meses, Condos conversó con RPP Noticias y confesó algunos detalles del día a día en su familia, sobre todo de esas conversaciones políticas o coyunturales con su esposo, el periodista Federico Salazar.

“Siempre estoy al tanto de las noticias, pero sucede que hay una que me pierdo y justo Federico me pregunta por ese tema en particular”, revela. “Luego de decir 'No puede ser que no estés informada', a lo que siempre le digo 'Tienes razón, infórmame' (Risas) y suele hacerme resumen completo del tema, lo que es una suerte para mí”, confiesa.

Aunque debatir estos temas con su esposo también implica una responsabilidad para ella, más aún teniendo a su pequeña Sienna al tanto de todo lo que pasa en casa. “Hay temas delicados que considero hay que informar con cuidado a los niños”, dice.