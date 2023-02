Magdyel Ugaz y Karen Schwarz. | Fuente: Instagram

La presentadora de televisión Karen Schwarz celebra este martes su cumpleaños número 36 y en su día ha recibido varias sorpresas, sin embargo, una que ha llamado la atención es la que la actriz Magdyel Ugaz le hizo.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, Karen Schwarz se mostró muy feliz y agradecida con Magdyel Ugaz, pues esta la sorprendió en la intimidad de su hogar, demostrando así la gran amistad que hay entre las artistas.

Magdyel Ugaz, quien compartió la conducción con Karen Schwarz y Jazmín Pinedo en “Mujeres al mando”, llegó a las 00:22 horas a casa de la cumpleañera con una torta de chocolate en la mano, para cantarle el tradicional tema “Cumpleaños feliz”.

Schwarz y su esposo, el cantante Ezio Oliva, recibieron a Magdyel en pijamas, asimismo, la pequeña Antonia salió de la cama para cantarle a su mamá en su día. En las imágenes de la red social, se ve a la familia contenta de recibir a la actriz.

De esta manera, Magdyel Ugaz y Karen Schwarz demuestran la gran amistad que hay entre ambas, pese a que ya no comparten el mismo centro de trabajo. Como se recuerda, la actriz dejó la conducción en Latina en junio del 2019.

“Me voy enamorada de estas dos mujeres (Karen Schwarz y Jazmín Pinedo), que me acompañaron, sostuvieron y me dijeron que sí podía. Gracias porque recuerdo los primeros programas donde sentía que no podía lanzar ninguna nota y ustedes me alentaban a que yo lo podía hacer”, dijo Ugaz.

En tanto, Karen Schwarz se animó a decir emotivas palabras para la actriz. “Te agradezco, por tanto. Eres una experta presentando notas, menciones. Me cuesta mucho dejarte ir, pero han sido largas conversaciones. No quería que llegará este día y creo que Jazmín y yo seremos felices viéndote lograr lo que tú quieres. Te quiero mucho”, anotó en esa fecha.

KAREN SCHWARZ DE CUMPLEAÑOS

En el programa "Mujeres al mando", la producción preparó para la conductora Karen Schwarz una sorpresa: una mesa decorada con la temática de la película animada "Frozen". La presentadora estuvo feliz del detalle de sus amigos en Latina y comentó que su pequeña hija, Antonia, adora el personaje de Elsa.

