La madre de Jefferson Farfán decidió pronunciarse sobre Melissa Klug en medio de su disputa mediática. | Fuente: Composición (Instagram - Jefferson Farfán / Melissa Klug)

La última semana, los enfrentamientos entre Jefferson Farfán y Melissa Klug coparon la atención de todos en medio de una disputa mediática que no parece tener final. Y este domingo, la mamá del futbolista, Rosario Guadalupe, se sumó al enfrentamiento.

Y es que, en entrevista con el programa “Día D”, la mamá de la ‘Foquita’ difundió unos audios que muestran a Melissa Klug en una situación comprometedora. Según detalló al espacio dominical, su exnuera falta a la verdad al calificarla de mala abuela, pues es la misma Klug quien le impide ver a sus nietos.

Asimismo, Rosario Guadalupe afirmó que el mayor de sus nietos se negó a hablar con Jefferson Farfán en los últimos encuentros por culpa de Klug, pues ella le habría “lavado el cerebro”. La madre del jugador del Lokomotiv también se refirió a la reducción de la manutención solicitada por su hijo.

“Hay muchas madres que luchan para que los padres les den a sus hijos. A veces le dan 300 soles o lo que dicte el juez, pero una persona que se le da todo lo que se le da a Melissa Klug... Ella tiene casa, carro y los niños tienen seguridad. Mi hijo paga todo hasta el 100%", manifestó.

En otro momento, recalcó que las acusaciones de la expareja de Farfán contra su hijo mellan su estado emocional. “¿Por qué no deja vivir a mi hijo tranquilo? Al no dejar a mi hijo tranquilo me duele... Yo soy su madre y todo lo que digan de él me pone mal”, señaló.

Por otro lado, Guadalupe también afirmó que su hijo le dio dinero a su expareja para que emprendiera su propia empresa.

“A ella se le dio un monto para que hiciera una empresa y también pueda aportar a la casa. Mi hijo le dio ese dinero para que ella lo manejara de la mejor manera y pueda apoyar. Mi hijo no va a jugar hasta los 50 años y el nivel adquisitivo va a bajar”, indicó.

AUDIOS COMPROMETEDORES

La entrevista llegó a un momento decisivo cuando Rosario Guadalupe decidió mostrar los audios en los que, según se pudo escuchar, Melissa Klug no dio de comer a sus hijos por hallarse reunida y bebiendo con unas amigas.

“Como la señora me ha descalificado de mala abuela, pues acá tengo la prueba: ¿quién es mala abuela y quién es buena madre?”, dijo la madre de la ‘Foquita’ antes de revelar estos audios. Según Guadalupe, fue ella misma, finalmente, la responsable de alimentar entonces a sus nietos, quienes estaban en su casa sin haber almorzado.

También pudo oírse las amenazas de Klug contra Farfán, a quien le dice que deje de molestarla o ella le ocasionaría problemas. “Ahí está la buena madre”, concluyó ‘Doña Charo’.

