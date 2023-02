María Pía Copello celebró su cumpleaños. | Fuente: Instagram

María Pía Copello, exconductora del reality “Esto es guerra”, estuvo de cumpleaños el último miércoles 22 de enero y lo celebró en compañía de su familia y sus más cercanas amistades.

Pía Copello se animó a bailar al ritmo de “Tusa”, tema de Karol G y Nicki Minaj que se ha convertido en la canción del verano. Pero la exanimadora no bailó sola, pues la actriz Katia Palma, el productor Peter Fajardo y Tatiana Castro Manarelli también se movieron con el hit.

“Bailando como si fuera mi cumple. It's my birthday. Hoy solo me queda agradecer: por mi familia, por mis amigos y por ustedes. ¡Que vengan los 43!”, escribió Pía junto al divertido video, compartido en su cuenta de Instagram, red social en la que cuenta con más de 2.9 millones de seguidores.

El cumpleaños de Maria Pía Copello no pasó por alto en el mundo del espectáculo. Tal como se aprecia en la ‘stories’ de Instagram, muchos personajes le enviaron saludos y compartieron fotografías.

Además, Pía Copello recibió en su hogar los saludos de sus pequeños hijos, así como un regalo de su esposo Samuel Dyer, aunque la exconductora prefirió no mostrarlo a sus seguidores. También, disfrutó de deliciosos platillos en exclusivos restaurantes.

María Pía Copello y su esposo

El último 14 de enero, María Pía Copello utilizó su cuenta de Instagram para celebrar sus 14 años de casada con Samuel Dyer, su esposo. Además, aprovechó las redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras de amor al padre de sus hijos:

“Ayer se cumplieron 14 años desde que dijimos ‘sí, acepto’ y me convenzo cada día más que no me equivoqué. Gracias por nuestra familia, por tanto amor y comprensión y por tomarte fotos conmigo aunque odies las cámaras. Gracias por darme esa paz que necesitaba y por aguantar a esta loca que tiene cuerda para rato ¡Feliz aniversario!”, se puede leer en el post.

“Hoy mientras veía a los chicos jugar juntos en la piscina recordé cuando Samuel me pidió que me casara con él y es algo que casi nunca he hablado en entrevistas, pero se lo voy a contar a ustedes: Me invitó a las Dunas en Ica, todo lindo, súper romántico. Obviamente yo no sabía que me iba a pedir matrimonio, pero ya estaba con la manicure lista por si acaso. Resulta que él no tuvo mejor idea que meter el anillo en una copa de piña colada... ¡QUE CASI ME TRAGO!”, contó María Pía Copello.

