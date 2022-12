Anahí de Cárdenas también habló sobre su cuarta quimioterapia. | Fuente: Instagram

A través de sus historias de Instagram, Anahí de Cárdenas aclaró las falsas noticias en redes sociales sobre su muerte. La actriz se mostró indignada por lo que la gente anda diciendo.

“Me llego un mensaje que decía que por Facebook estaban diciendo que me morí, no. Sigo acá creo. Solo eso”, aseguró la protagonista de “No me digas solterona”. Además, en la descripción del clip puso: “La gente se pasa”.

Como se recuerda, Anahí de Cárdenas sufre de cáncer de mama y en sus redes sociales cuenta cómo es el proceso por el que tiene que pasar para poder erradicarlo. Lo último que comentó fue que ya está en su quimioterapia número cuatro y está lista para las que viene.

La actriz ha estado en boca de todos luego de que sufriera esta enfermedad y no es la primera vez que salen noticias falsas confirmando malintencionadamente que ha fallecido. A pesar de haber hecho oídos sordos a estos rumores, necesitó aclarar en Instagram la verdad.

Anahí de Cárdenas dejó de lado ese mal momento y compartió un mensaje reflexivo para todos sus seguidores:

“El cuerpo. Te levantas y pocas veces escuchas tus latidos. Últimamente me pasa, que me levanto, y antes de moverme, escucho a mi corazón (…). Silencio. Hago un chequeo rápido (…). Todo es un gran esfuerzo cuando el cuerpo no está al 100%. Tengamos un poco más de paciencia. En este mundo que es tan rápido, a veces nos olvidamos de que no todos vamos a la misma velocidad”, se puede leer.

Asimismo, contó una anécdota curiosa que le pasó en uno de sus tratamientos debido a que en una ocasión tuvo que pedirle prestados los anteojos a su mamá para poder ver mejor ya que aseguró que ese es una contra que tienen las medicinas de las quimios:

“La vez pasada recuerdo haberle pedido los lentes de presbicia a mi mamá y haber podido enfocar. Y dije ‘Dios, tengo 36 años’, pero no, no es presbicia, es la medicina que es para el dolor de panza que tiene ese efecto secundario”, agregó.

