Magaly Medina sorprendió a la revelar en su programa de televisión el motivo por el que no participa de la Teletón. La conductora se pronunció luego de los rumores que señalaban que Gisela Valcárcel exigió que los artistas de ProTV no participaran de la cruzada benéfica.

Al ser consulta sobre este rumor, la popular ‘Señito’ negó esta posibilidad, y Magaly Medina le respondió con sarcasmo.

“La 'Cantinflas' de Gisela siempre sale a desmentirlo en su peculiar estilo. Yo no sé si es mejor que se quede calladita o que hable", dijo la conductora de televisión tras las declaraciones de la presentadora de “El Dúo Perfecto”.

Asimismo, Magaly reveló que año a año no participa de la Teletón porque la principal figura de este evento siempre es Gisela y “nadie la puede tapar” u opacar.

"Para empezar yo tampoco fui, pero ¿yo por qué no participo en la Teletón? Porque Gisela es la principal y yo no voy a ir tampoco, digamos, en un horario donde ella no esté. Porque cuando ella está, nadie más la puede tapar, nadie más le puede quitar su brillo. Entonces para ir en un horario de madrugada cuando nadie me ve, yo prefiero no participar", explicó la conductora de “Magaly TV: La firme”.

Finalmente, la presentadora señaló que tanto Gisela como ella no estarían dispuestas a compartir un mismo set de televisión.

"Además, ella no aceptaría estar en un mismo set y yo tampoco", concluyó la ‘Urraca’ entre risas.

GISELA VALCÁRCEL RESPONDE

De acuerdo con la conductora de “El Dúo Perfecto”, existen figuras televisivas —“anclas”— elegidas por los canales de televisión para presentar el evento benéfico. “Yo no tenía que discutir quién iba o no, porque normalmente estoy yo [como ancla], como está Aldo Miyashiro por mi canal. Entonces, debe haber existido algo más entre la gente de ProTv [productora de “En boca de todos”] y el canal”, señaló la popular ‘Señito’.

Asimismo, la exconductora de “El artista del año” declaró: “Yo jamás he negado que esté a mi lado ni Tula ni nadie por algo que es demostrable: todos los días trabajo en el mismo canal con ella y con más personas. ¿Sabes, Magaly? Si te estoy llamando, es porque este evento supera nuestros egos televisivos”. Sin embargo, Medina continuó arremetiendo contra Valcárcel: “Gisela, nunca voy [a la Teletón], porque igual que a Tula no me vas a dejar a la hora que entre las anclas. Y yo soy un ancla. A mí no me vas a manda a las dos de la mañana, porque no me ven ni las lechuzas”.

Finalmente, la presentadora de televisión afirmó que ni siquiera ella eligió ser presentadora en la Teletón. “Yo no lo elegí, Magaly. Yo no me he elegido para estar Teletón. Jamás impedí la entrada de Susan Ochoa, ni de Tula ni de nadie. Yo sé que tú entiendes que la televisión esté llena de vanidades”, aseveró.

