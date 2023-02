Jazmín Pinedo estará en 'Noche de Patas', programa de Latina. | Fuente: Instagram

El programa de Latina, “Noche de Patas”, tendrá como invitados este viernes 7 de febrero a Jazmín Pinedo y Daniela Darcourt. La promoción del avance dejó con muchas interrogantes ya que la modelo ahora es conductora de “Esto es Guerra” en América Televisión.

Las personas que tomaron con sorpresa su reaparición en el canal 2 fueron Cathy Sáenz y Karen Schawrz quienes fueron sus compañeras en el espacio de espectáculos “Mujeres al mando”.

Fue la esposa de Ezio Oliva quien mostró el adelanto en televisión y la exproductora de “Esto Es Guerra”, solo dijo lo siguiente: “No estaba muerta, estaba de parranda, la vieron, ¿no?, la vieron”.

Sin embargo, Karen Schawrz comenzó a bailar como si le despreocupara que su compañera Jazmín Pinedo esté de regreso a Latina solo para “Noche de Patas”.

Cabe resaltar que el programa fue grabado cuando la popular “Chinita” todavía pertenecía a “Mujeres al mando” y aún estaba vigente su contrato, sin embargo, su aparición generó una serie de comentarios.

Cuando ingresó a “Esto Es Guerra”, Cathy Sáenz y Karen Schawrz se sorprendieron porque Jazmín Pinedo no les había comentado sobre su salida del canal.

Sin embargo, Sáenz le mandó un mensaje felicitándola por su nuevo trabajo y le dio a entender que los contratos en televisión deben cumplirse:

“Para ti, Jazmín, solo desearte el mayor de los éxitos...Decir que de repente yo no me las olía es imposible, soy productora de televisión desde hace más de 21 años, pero también sé que existen cláusulas que no se deben romper”.

JAZMÍN PINEDO Y LATINA

Luego de presentarse como conductora de “Esto Es Guerra”, Jazmín Pinedo recibió una carta notarial de Latina donde se le exigía un pago por supuestamente haber incumplido una parte del contrato.

Al saber de la cantidad, la “Chinita” dijo lo siguiente: "Me da pena porque nunca imaginé que las cosas iban a ser así, además lo entiendo. Pero creo que esto lo voy a dejar que lo solucionen los abogados. Tengo los mismos derechos que los demás de trabajar y sacar adelante a mi familia, no le estoy haciendo daño a nadie".

Te sugerimos leer