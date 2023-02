Daniela Darcourt y Tito Nieves lanzan su primer tema 'Si tú te atreves'. | Fuente: Composición

El 10 de julio, Daniela Darcourt y Tito Nieves estrenaron su primer tema juntos “Si tú te atreves”. Ambos artistas se encargaron de promocionarlo por todos los medios posibles para que la gente lo escuche y gracias a ello, sus esfuerzos dieron frutos rápidamente.

La canción llegó al primer millón de vistas en YouTube a solo una semana de haberse lanzado a la plataforma. Es por ese motivo que los salseros dedicaron tiernos mensajes en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Darcourt confirmó esta noticia y aseguró sentirse emocionada por la gran llegada que ha tenido el éxito:

“Familia, ¡llegamos al millón! Gracias infinitas a cada uno de ustedes por el apoyo tan incondicional... A mi maestro Tito Nieves por confiar en mi trabajo, por sus consejos, por ponerse al hombro esto, por acompañarme siempre y a todo el equipo por todo el empuje desde que salió la canción... Vamos por más, ‘Si tú te atreves’, viene con todo”, se lee en la publicación.

Por otro lado, Tito Nieves también se pronunció sobre este alcance de su nuevo tema: “‘Si tú te atreves’‘. Daniela Darcourt, llegamos al millón de views en YouTube en solo una semana! Un millón de gracias a todos por su incansable apoyo a nuestro trabajo que es por ustedes y para ustedes familia”, escribió.

De inmediato, todos sus amigos y compañeros los felicitaron en los comentarios y esperan que pronto haya más música juntos. Cabe resaltar que el lanzamiento de “Si tú te atreves” se vio opacado por las discusiones entre Tito Nieves y Sergio George, a pesar de ello, han tenido el respaldo y apoyo de sus fanáticos.

NIEGA AMISTAD CON YAHAIRA

Daniela Darcourt negó nuevamente que tenga una amistad con Yahaira Plasencia. En conversación con Radio Capital, la intérprete de “Señor mentira” confesó que solamente son colegas y así seguirá siendo.

“Mas allá de que no seríamos amigas, yo dije claramente que no somos amigas. Que podamos o no podamos o que en algún futuro esto pasara, se va a dar orgánicamente si es que eso llega a suceder”, aseguró.

Además, dijo que no están en la “obligación” de serlo ya que ambas son profesionales y se tienen respeto por sus carreras: “Suficiente con el tema de ser cordial cuando nos veamos, de respetar nuestros espacios y nuestros momentos. Siempre lo he dicho, ella hace su carrera a su forma, yo hago mi carrera a mi forma”, comentó a Mónica Cabrejos en la radio.

Te sugerimos leer