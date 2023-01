Anahí de Cárdenas se someterá a una operación para seguir previniendo el cáncer de mama. | Fuente: Instagram | Anahí de Cárdenas

La actriz Anahí de Cárdenas comentó a sus seguidores que el primero de octubre se someterá a una doble operación como tratamiento para el cáncer de mama. Como parte de su conocido espacio “Desayuno japonés”, la protagonista de “No me digas solterona” comentó que siente temor de hacerlo, pero confía en que saldrá bien.

“Me tienen que hacer una reconstrucción de mama derecha y me voy a hacer una mastectomía de la mama izquierda y reconstrucción también. Estoy nerviosa, con miedo, pero contenta porque todo va a salir bien ya que todo es en pro de mi salud y por mi integridad emocional”, afirmó.

La mastectomía consiste en retirar una parte del tejido mamario y es considerado una opción para el tratamiento contra el cáncer. Por ese motivo, Anahí de Cárdenas se someterá a esta operación y se animó a aconsejar a sus seguidores.

“El cáncer de mama, si es detectado a tiempo, es un 95% curable, es un número alto. Pero lamentablemente en nuestro país, es la causa número dos de muertes en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No nos estamos haciendo nuestros autoexámenes”, comenta la actriz.

Anahí de Cárdenas animó a las mujeres y hombres a que se realicen sus chequeos constantemente sin tener vergüenza de tocar su cuerpo:

“Es un signo de respeto, de yo me cuido, yo me quiero, hacernos nuestro chequeo es justamente eso, un auto chequeo. No toma mucho tiempo, háganlo a conciencia, con paciencia y si sienten algo, no tengan miedo, es probable que se puedan curar si van al médico”, concluyó.

SU CONSEJO DE RELAJACIÓN

La artista Anahí de Cárdenas aconsejó, a sus seguidores en Instagram, a tomarse un tiempo al día para la relajación.

“Creo que es importante también tratar de tomarse una hora o 20 minutos al día para sentarse y relajar, y no hacer nada. Yo sé que hay mil y un cosas que merecen nuestra atención, tenemos que hacer y arreglar. (…) Vas a inhalar todo el aire que puedas y vas a llevarlo acá, a la panza”, detalló.

