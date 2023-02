Alejandra Guzmán enfureció con la prensa. | Fuente: Instagram

La cantante mexicana Alejandra Guzmán se sometió hace poco a una delicada operación a la cadera, tras ello, la artista reapareció en el aeropuerto de México, donde se enfureció cuando un grupo de reporteros la abordó.

“Aguas porque traigo un drenaje”, fue lo primero que dijo Alejandra Guzmán cuando se le acercó la prensa. Luego, la cantante respondió algunas de las interrogantes de los comunicadores.

“Yo estoy lista para ganar 'La voz', dijo en referencia a su participación en el popular programa de canto. “Estoy contenta y agradecida de que tengo salud a pesar de tantas operaciones”, expresó.

Sin embargo, Alejandra Guzmán explotó cuando los reporteros impidieron su paso a la sala de embarque. Además, la intérprete de “Eternamente bella” aseguró que uno de los hombres de prensa la había empujado.

“Quítense porque no me van a empujar ni me van a hacer daño. Sí me enojo porque no me dejan pasar y me van a hacer daño. No tienen respeto, de verdad”, aseveró la artista de 51 años de edad.

“Estoy al 100 para trabajar, gracias por preocuparse y cuidado con mi herida”, indicó en otro momento, pero finalmente estalló: “¡Respeten! Me están empujando y tengo una herida”, gritó la mexicana, golpeando una cámara y acusando a tres periodistas de agredirla.

Alejandra Guzmán fue operada de emergencia

La cantante Alejandra Guzmán fue intervenida quirúrgicamente de emergencia el día 4 de enero, por lo que su representante tuvo que cancelar el showen de la Feria de Moroleón, debido a que los médicos le pidieron que esté en reposo.

“Referente a la salud de la artista Alejandra Guzmán, nos permitimos compartirles lo siguiente. Fue atendida el día 4 de enero del presente año, con carácter de urgencia por un proceso reactivo de cadera izquierda, motivo por el cual fue intervenida quirúrgicamente bajo anestesia general habiéndole practicado con éxito la resección y exéresis del tejido afectado, siendo dada de alta el mismo día, motivo por el cual deberá guardar absoluto reposo por una semana”, indicaron en un comunicado.

Posteriormente, Alejandra Guzmán habló sobre su estado de salud en el programa mexicano “Ventaneando”.

“Gracias a Dios ya reconozco ese síntoma y puedo actuar rápido porque este malestar es muy cruel, sacamos una cosa casi del tamaño de una hamburguesa gruesa pero gracias a Dios ya estoy bien”, anotó la cantante.

