La periodista Verónica Linares se refirió sobre la próxima llegada de su bebé. | Fuente: Instagram

El pasado 9 de julio, Verónica Linares cumplió siete meses de gestación y espera pronto la llegada de su bebé en medio de tiempos complicados. La presentadora de noticias se refirió nuevamente a su embarazo, el cual se viene desarrollando con normalidad durante la pandemia de coronavirus.

La conductora de América Noticias contó que conversó con especialistas sobre el nacimiento de su pequeña. Ella tiene claro que se dará en un contexto muy extraño. Asimismo, consideró que las cosas no mejorarán tan pronto frente a la propagación de la COVID-19, ya que la ola de contagios continúa.

“Conversando con especialistas, ya sabíamos que la bebé iba a nacer en medio de toda esta situación”, expresó Verónica Linares al diario Correo. “Por lo que hemos visto, las cosas en setiembre no van a mejorar, probablemente se viene una crecida (de contagios) para el siguiente mes o para octubre, ojalá que no. Soy periodista, soy realista”, agregó.

Cabe destacar que, semanas atrás, el periodista Federico Salazar se ausentó del noticiero de América TV al conocer que tenía un familiar contagiado del nuevo coronavirus. Por ello, para salvaguardar la salud de su colega embarazada, y el equipo, decidió aislarse y prevenir cualquier eventualidad.

¿QUÉ LE DICE REBECA ESCRIBENS?

Rebeca Escribens y Verónica Linares llevan siendo compañeras de trabajo durante un buen tiempo, ya que la primera conduce el segmento de espectáculos en América Noticias. En ese sentido, las risas entre compañeros nunca faltan, tal como ha indicado la también actriz en más de una ocasión. Esta vez, la periodista señaló cómo le juega una broma.

“Rebeca (Escribens) siempre me molesta y me dice: ‘oye, tú eres una mentirosa, no estás embarazada. Te has ido a tragar a un restaurante nada más’. No he subido mucho de peso, dicen que las mujeres debemos subir un kilo por mes, y yo estoy por ahí, pero todo está controlado”, contó sobre el embarazo de su segunda bebé.

