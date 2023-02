Verónica Linares será madre por segunda vez. Esta vez espera a una niña. | Fuente: Instagram

La periodista Verónica Linares va compartiendo las novedades respecto a su segundo embarazo en sus redes sociales. En esta ocasión, la conductora de América Noticias se animó a mostrar la decoración que tendrá el cuarto de su hija, a quien llamará Antonia.

En sus stories de Instagram, se puede apreciar el diseño de las paredes en tonos pasteles; además incluyó un marco especial que irá alrededor de la cuna de la bebé.

Anteriormente, Verónica Linares ha expresado su emoción por el nacimiento de la pequeña Antonia, pues ansía ver a sus dos hijos juntos.

“Más que una mujercita, quería que nazca sanita y buena. En casa todos nos dividimos, pues mi esposo sí quería una niña; mientras mi hijito Fabio un varoncito para jugar juntos. Ahora va a ser diferente con la bebita, menos estrés. Me dan curiosidad los cuidados porque serán distintos. Me siento muy bien, el embarazo ha sido bueno, estoy súper relajada, esperando que todo salga de lo mejor”, expresó.

Así será el cuarto de la segunda hija de Verónica Linares. | Fuente: Instagram

LOS CUIDADOS

De otro lado, la conductora de América Noticias indicó que toma todas las medidas de prevención para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

“Tengo cuidado, demasiada precaución para no contagiarme y hacer lo mismo con mi familia y compañeros de trabajo. Estoy tranquila porque el canal tiene mucho cuidado con las medidas de bioseguridad”, apuntó Linares.

¿QUÉ LE DICE REBECA ESCRIBENS?

Rebeca Escribens y Verónica Linares llevan siendo compañeras de trabajo durante un buen tiempo, ya que la primera conduce el segmento de espectáculos en América Noticias. En ese sentido, las risas entre compañeros nunca faltan, tal como ha indicado la también actriz en más de una ocasión. Esta vez, la periodista señaló cómo le juega una broma.

“Rebeca (Escribens) siempre me molesta y me dice: ‘oye, tú eres una mentirosa, no estás embarazada. Te has ido a tragar a un restaurante nada más’. No he subido mucho de peso, dicen que las mujeres debemos subir un kilo por mes, y yo estoy por ahí, pero todo está controlado”, contó sobre el embarazo de su segunda bebé.

