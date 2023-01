Verónica Linares muestra su silueta a los 7 meses de embarazo. | Fuente: Instagram

La periodista Verónica Linares se dio un tiempo durante el programa América Noticias para tomarse una fotografía y lucir su embarazo, el cual ya cumplió 7 meses.

"Aprovechando lo comerciales para acomodar de Antonia al otro costadito. ¡Cada día se mueve más! ¡Ya tengo 7 meses!", anotó Linares en su publicación de Instagram, junto a una imagen en la que está recostada en un sillón del noticiero.

Como se recuerda, Verónica Linares anunció que, a sus 43 años, se volvería a convertir en madre y, recientemente, reveló el sexo de su bebé.

“¡Es mujer! Ya tienes la parejita, va a ser mujer. Felicidades”, dijo su amiga Rebeca Escribens, muy emocionada al oír las buenas nuevas de su amiga.

TRABAJAR EMBARAZADA

Verónica Linares recibió duras críticas y hasta insultos por parte de inescrupulosos, que consideraban que la periodista no debía trabajar debido a que está gestando.

Ante ello, Verónica Linares respondió a sus críticos y rechazó los insultos que ha recibido. Además, manifestó su fastidio de que hayan personas que la ataquen de esta manera.

"Hay gente que me insulta, pero a la gente le gusta insultar siempre. Ellos creen que yo sigo trabajando porque quiero perder a mi hijo. Piensan que yo estoy viniendo a trabajar a propósito: ‘Porque tengo 43 años, porque no me muero de ser mamá otra vez y porque quiero perder a mi hijo’, eso es bien estúpido y yo no puedo estar respondiéndole a cada estúpido que me escriba por redes sociales", comentó Linares para dirario El Popular.

