La modelo se encuentra actualmente comprometida y vive en Miami. | Fuente: Instagram

Este sábado, la modelo y exchica reality Vania Bludau aparecerá junto a Beto Ortiz en el programa “El valor de la verdad”, en donde responderá una serie de preguntas acerca de su expareja, el cantante de cumbia Christian Domínguez.

El cantante de cumbia se ha visto recientemente envuelto en la polémica luego de que Magaly Medina difundiera en su programa un video en el que se le observa besando a la conductora de “Se pone bueno“ y bailarina Pamela Franco.

Las imágenes han desatado el escándalo, debido a que Domínguez mantenía una relación de tres años con Isabel Acevedo. Cabe recordar que el exmiembro de “La Joven Sensación” le fue infiel a su expareja, la conductora Karla Tarazona con la también conocida como ‘La Chabelita’.

Pero Bludau no solo revelará secretos sobre su expareja, sino que confesará si en algún momento tuvo algún tipo de vínculo con futbolistas peruanos, entre ellos el capitán de la selección nacional, Paolo Guerrero, quien actualmente se encuentra comprometido con la modelo Alondra Miró Quesada.

Frente a la pregunta del periodista: “¿Te afanaba Paolo Guerrero?”, la modelo reveló que tuvo contacto con el delantero de la selección cuando este se encontraba en una relación con la bloguera brasilera Thaísa Leal.

“Fue un chape inocente... No, no no, fue un verdadero chape (...) No sé si estaba con la novia, la brasilera (...) Veníamos ya en miraditas y sucedió”, reveló.

Cabe mencionar que, entre otras revelaciones, la modelo confesará si tuvo algún tipo de vínculo con el también futbolista y actual pareja de la cantante de salsa Yahaira Plasencia, Jefferson Farfán.

