Vania Bludau revela que quiere convertirse pronto en madre. | Fuente: Instagram

En las últimas semanas, Vania Bludau viene brillando —gala tras gala— en el programa de concursos de Gisela Valcárcel “Reinas del show”, junto a artistas como Andrea Luna, Korina Rivadeneyra y Dorita Orbegoso, entre otras.

Pero, además de practicar durante toda la semana para su próxima presentación, Vania también se encuentra planeando su boda, que según ha confirmado, se realizará en nuestro país el próximo año.

En declaraciones al diario Trome, la excombatiente reveló que la fecha de la boda con su novio, Frank Dello Russo, aun no es concreta, pero que es muy probable que la ceremonia se realice en el Perú.

“Estábamos indecisos, pero ya mi novio me dijo que se quiere casar en Perú, le gusta mucho nuestro país, me dice: ‘Quiero que mi familia conozca tu cultura’. Cuando termine ‘Reinas del show’, me quedaré unos días más para ver un ‘wedding planner’ (organizador de bodas)”, aseguró la modelo.

Vania Bludau y Frank Dello Russo durante sus vacaciones en Italia. | Fuente: instagram

Además, la cantante se mostró apresurada por convertirse en madre, pues afirmó que, a penas se case, buscará tener hijos. “Apenas me case, es más, cuando ya esté por casarme iré practicando, quiero tener hijos al toque”, comentó.

REINAS DEL SHOW

Bludau también habló sobre su participación en el nuevo reality de la popular “señito”, “Reinas del Show”, que celebrará su quinta gala el próximo sábado 3 de junio. Aseguró, en esta línea, que se siente cómoda con los géneros musicales que bailará en esta fecha.

“Estoy tranquila, así que en la final estoy de todas maneras. Tengo fe de no caer en sentencia y llegar invicta. La verdad sería un sueño llevarme la copa, ganar el concurso significaría un logro adicional a mi carrera”, apuntó.