Vania Bludau defiende a su novio Frank Dello Russo frente a críticas. | Fuente: Instagram

El sábado 19 de octubre, la integrante de “Esto es Guerra” Vania Bludau reveló en el programa del periodista Beto Ortiz, “El valor de la verdad”, que Gino Pesaressi y Sebastián Lizarzaburu fueron infieles a sus parejas con ella. Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar y la exchica reality les respondió en Instagram.

“Dejen de arañarse, porque son cosas pasadas”, dijo Vania Bludau, quien también relató durante el programa sus vínculos con futbolistas como Paolo Guerrero y Christian Cueva. “Creo que todo el mundo tiene un pasado y la mayoría de cosas que he contado ya se sabían, aunque yo nunca las había aclarado”.

DEFIENDE A SU NOVIO

Entre las críticas que Vania Bludau declara haber recibido, hay algunas dirigidas a su novio Frank Dello Russo, de quien, según la modelo, se ha dicho que desconocía los aspectos sobre su pasado que ella ha revelado.

“Lo que dicen de mi novio Frank, que no sabe nada y no entiende español y pobrecito… pues no, mi novio sabe absolutamente todo. Dejen de especular que no sabe nada”, señaló Bludau a través de sus redes. Además, agregó: “La primera vez que fui al programa ["El valor de la verdad"] fue en el 2016. También estaba con Frank. Y en este programa también estoy con Frank. Así que no sé por qué… ‘pobrecito tu novio’. Mojigatos algunos, ¿no?”.

Por otro lado, en Twitter recalcó la doble moral de quienes la critican, pues se preocupan más por las infidelidades de las que ella fue parte antes que de la violencia de la que fue víctima. “En conclusión: a la gente más le importa horrorizarse porque 3 personas me escribieron y no los conocí. Si besé a 3 estando soltera. Obviamente no les importa si me doparon, si me pegaron o si me acosan”.

Actualmente, Vania Bludau se encuentra en Miami desde donde respondió a sus críticos.

