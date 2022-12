Vanessa Terkes desmiente algunas declaraciones de su abogada. | Fuente: Instagram

La actriz Vanessa Terkes sorprendió a todos sus seguidores al publicar un mensaje en el que desmiente a su abogada Clementina Carrasco, quien dio entrevistas sin su "autorización", además, de distorsionar las declaraciones que realizó la actriz ante las autoridades que tomaron su denuncia.

"Rechazo tajantemente algunas declaraciones que ha hecho la Dra. Carrasco en mi defensa, así como haberse presentado en programas televisivos dando entrevistas sin mi autorización y distorsionando mi declaración", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Vanessa Terkes señaló que ella "nunca" tuvo la intención de que la denuncia a George Forsyth por violencia familiar llegue al dominio público.

"Este es un tema serio, el cual nunca tuve intención que sea del conocimiento público... Agradezco mucho a todos los que me escribieron preocupados por mi salud y les pido respeto a los medios de comunicación", concluyó.

El mensaje de Vanessa Terkes lleva más de 4 mil likes e interacciones por parte de sus seguidores. Asimismo, ya acumula miles de comentario que se solidarizan con su caso.

GEORGE FORSYTH Y SU PAPÁ

La actriz Vanessa Terkes se pronunció por primera vez tras haber denunciado a su esposo, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, por violencia familiar. "Nunca nadie me ha hecho tanto daño como él y su papá", dijo con un tono lloroso en una entrevista con Radio Corazón.

La actriz comentó que no quiere hacer de su vida privada "un tema de sobremesa de todo el país" y criticó las "especulaciones" y "mentiras" que se deslizan sobre su matrimonio con Forsyth. "Necesito que me dejen tranquila, que no te digan cosas que no son ciertas, y me refiero particularmente a él", remarcó.

Vanessa Terkes contó también que esta situación le "está poniendo mal" y que "tiene miedo" de las secuelas en su salud. "Haré mi descargo en el momento en que esté completamente entera y lo voy a hacer, porque tengo la necesidad de hacerlo", remarcó.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) señaló que "toda denuncia de violencia contra la mujer o el entorno familiar, debe ser investigada rápida y oportunamente por los operadores de justicia".

A través de un comunicado, instó al Poder Judicial "a actuar con la debida diligencia para otorgar medidas de protección que correspondan y, de esta manera, garantizar la integridad" de Vanessa Terkes.

"Una vez otorgadas las medidas de protección que puedan corresponder por parte del juzgado, resulta esencial que la Policía Nacional del Perú actúe de conformidad con sus funciones para garantizar la ejecución de las mismas y que estas se cumplan efectivamente", indicó.

