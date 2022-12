Vanessa Terkes asegura que George Forsyth llegaba a casa 'tarde y embriagado' | Fuente: Composición

Vanessa Terkes y George Forsyth continúan en medio de la polémica tras terminar su relación después de ocho meses matrimonio. Esto después de la denuncia que puso la actriz contra el alcalde de La Victoria por violencia psicológica el viernes 31 de mayo en la Corte Superior de Justicia de Lima.

El programa “Magaly TV: La Firme” mostró el expediente judicial de Vanessa Terkes con los detalles de la denuncia de la actriz. En el documento se revela que los problemas iniciaron cuando el exfutbolista asumió el cargo como alcalde y empezó a beber alcohol en exceso.

“El maltrato psicológico empezó porque él comenzó a tomar licor en exceso y ella lo acompañaba a las actividades de la alcaldía, pero él la mandaba a casa sola. Él se quedaba en las actividades y eventos que tenía. Llegaba tarde y embriagado”, dice el documento, leído por Magaly Medina.

De acuerdo con el documento presentado por Magaly, Vanessa Terkes también declaró que su esposo, George Forsyth, "es una persona manipuladora" y que "la tiene como pantalla", pues "no fue claro con sus sentimientos al haberse mostrado en público con otras mujeres".

“Es una persona manipuladora, mentirosa, egocéntrica, machista por haberme abandonado y su indiferencia sobre mi persona. El denunciado no quiere dejar su vida anterior y [quiere] tenerme como pantalla jugando con mis sentimientos sin ser claro mientras salía públicamente con otras mujeres”, continuó leyendo Magaly.

En un momento de la declaración, Vanessa Terkes revela que le reclamó a George Forsyth por qué no tenía su aro de matrimonio. De acuerdo con el documento presentado en "Magaly TV: La firme", esta fue la respuesta del exfutbolista: “¿Acaso no tienes poder de razonamiento? ¿No te das cuentas que esto se terminó?". "Yo le dije que tenía que haber sido claro, pero él dijo que no era su culpa que sea tan bruta, tan cerrada”, explica la actriz en su manifestación.

En el expediente judicial, Vanessa Terkes también se refiere al padre de George Forsyth. "Tres meses después [George y su padre] me estaban botando de la casa. Su padre me decía que las mujeres deben estar unos pasos atrás, se burlaba de mí cuando mi esposo no llegaba a casa".

