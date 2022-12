Rodolfo de Anda niega reunión con Vanessa Terkes en marzo. | Fuente: Composición

Rodolfo de Anda, expareja de Vanessa Terkes por casi 9 años, rompió su silencio y negó las versiones que se manejan en diversos programas de espectáculos y que señalan que él se reunió con la actriz en México en marzo pasado.

"No la vi cuando vino, porque estaba operado, sí supe que estuvo aquí por nuestros amigos en común. No la veo desde mucho antes de su boda. Me suena absurdo (que se deslice que pudo ser infiel) porque ella es una persona honesta, sobre todo con ella misma. Cuando no quiere estar en una relación te lo dice y se despide", dijo el productor mexicano a "Trome".

Como se recuerda, en el programa "Magaly TV: La Firme", la popular 'Urraca' señaló que Vanessa Terkes se habría reunido con su expareja en su último viaje a México, el cual se realizó en marzo pasado.

Asimismo, descartó que la actriz tenga una conducta agresiva o problemas con la bebida, tal como dejaron entrever en el programa "Válgame Dios".

"‘Vane’ fue mi pareja por casi 9 años y cuando salíamos con los amigos los fines de semana, tomábamos unos tragos y jamás tuvo algún problema, ella es lo menos agresiva del mundo. Es tranquila y cariñosa, buena persona y siempre se preocupa por los demás", agregó.

Finalmente, señaló que desconoce los motivos por los que no funcionó el matrimonio entre Vanessa Terkes y George Fosyth, pero precisó que la actriz "cuando te ama, va con todo".

