Vanessa Terkes | Fuente: Instagram

La actriz Vanessa Terkes rompió su silencio con una entrevista grabada que se emitió en el programa de Milagros Leiva. En ella, Terkes dio ─por primera vez─ detalles sobre los maltratos que, según denuncia, vivió al lado al actual alcalde de La Victoria George Forsyth.

Al ser consultada por la periodista sobre si se casó por amor, Vanessa Terkes reveló que aceptó la propuesta de matrimonio del alcalde apenas tras un mes y medio de ser enamorados. “Yo me enamoro perdidamente de él. Había esperado al príncipe azul toda mi vida, el príncipe que él era”, comentó.

Además, Vanessa Terkes aseguró que, a pesar de que los celos ─por parte de ambos─ iniciaron antes de que George Forsyth asumiera como alcalde, durante la campaña ella “estaba más enamorada de él que nunca”. “Te digo la verdad, yo ya no sé quién es George. […] Yo veía un ser humano bueno, humilde y transparente que se comprometía con la gente”, comentó.

A pesar de que evitó mencionar los calificativos con los que asegura Forsyth la insultaba, reveló que este le decía “bruta” y que prefería “irse a tomar con sus amigos” que volver a casa con ella. “Me decía ‘tú qué te metes, a ti qué te importa, yo soy el alcalde, a mí no me digas lo que tengo que hacer’. Milagros... hubiera preferido que me meta un puñete a que me haga todo esto”, reveló Vanessa Terkes.

Entre otras cosas, Terkes también habló sobre su relación con el padre de su todavía esposo, Harold Forsyth, para comentar que, durante los meses que duró la campaña política de su hijo, su suegro “se metía a su cuarto a cualquier hora a despertarla” y que, en una oportunidad, le había gritado que “las personas no eran personas, sino votos”.

"NUNCA NADIE ME HA HECHO TANTO DAÑO"

En entrevista con Radio Corazón hace algunas semanas, Vanessa Terkes se pronunció tras haber denunciado a su esposo, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, por violencia familiar. "Nunca nadie me ha hecho tanto daño como él y su papá", dijo con un tono lloroso.

La actriz comentó que no quiere hacer de su vida privada "un tema de sobremesa de todo el país" y criticó las "especulaciones" y "mentiras" que se deslizan sobre su matrimonio con Forsyth. "Necesito que me dejen tranquila, que no te digan cosas que no son ciertas, y me refiero particularmente a él", remarcó.

Vanessa Terkes contó también que esta situación le "está poniendo mal" y que "tiene miedo" de las secuelas en su salud. "Haré mi descargo en el momento en que esté completamente entera y lo voy a hacer, porque tengo la necesidad de hacerlo", remarcó.

Te sugerimos leer