La actriz Vanessa Terkes reapareció en televisión para revelar los episodios más oscuros de su matrimonio con George Forsyth. Ella señala que su aún esposo cambió radicalmente cuando llegó a la Municipalidad de La Victoria.

"Él cambió conmigo y con la gente. Eso te lo puede decir cualquier victoriano", dijo Vanessa Terkes en entrevista con Milagros Leiva.

Asimismo, la intérprete señaló que no recibía apoyo de George Forsyth cuando ella acudía a algún evento con él. "No era la misma persona que fue en la campaña. En eventos de mis amigos, él se quedaba a un costado con una botella [bebida alcohólica] y me decía 'yo me quedo acá hasta que termines'", agregó.

Vanessa Terkes también precisó que George Forsyth se ha dedicado a "decir mentiras" ante la prensa, debido a que tiene un numeroso equipo de asesores que cuidan su imagen ante los medios de comunicación.

"Él se ha encargado a decir mentiras porque tiene diez asesores de imagen en la Municipalidad de La Victoria", reveló.

Finalmente, la actriz confesó que ella estaba muy enamorada del exfutbolista y quería salvar su matrimonio, pese a todo lo que padeció con Forsyth.

"Yo sí quería salvar mi matrimonio porque se lo prometí a Dios. Por eso fue que yo regreso (de México)", aseveró entre lágrimas Vanessa Terkes.

¿QUÉ DIJO GEORGE FORSYTH SOBRE LA DENUNCIA?

Hace algunos días Magaly Medina tuvo acceso al documento que presentó George Forsyth ante el Juzgado de Familia que ve la denuncia que su aún esposa Vanessa Terkes le puso por violencia familiar.

La conductora señaló que en el escrito presentado por el actual alcalde de La Victoria menciona que el proceso legal con Vanessa Terkes ha sido expuesto faltando al derecho de reserva y protección de las partes.

"Él dice que la información que va a dar esclarecerá y desvirtuará la infundada denuncia interpuesta en su contra. Además, pide que su información no puede ser expuesta bajo ningún motivo a terceros", dijo la popular 'Urraca' en su programa.

Asimismo, en el documento de Forsyth adjunta capturas de pantalla del programa "Magaly TV: La Firme", donde se exhibieron detalles de la denuncia de Vanessa Terkes.

"Él pone todas las capturas de pantalla de la información que nosotros compartimos. Si el informe Lavajato se filtró antes que lo tuviera el Ministerio Público porque nosotros no vamos a tener el expediente de Forsyth y Terkes", agregó Magaly.

