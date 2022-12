Vanessa Terkes y George Forsyth | Fuente: RPP Noticias

La abogada de la actriz Vanessa Terkes, Clementina Carrasco, confirmó que la actriz presentó una denuncia por violencia familiar contra George Forsyth, su esposo y alcalde de La Victoria. Esta tarde, la conductora de Radio Corazón presentó su declaración ante la jueza Susana Mendoza, quien está a cargo del 17° Juzgado de Familia en la Corte Superior de Justicia de Lima. De acuerdo con la declaración dada por Terkes, la jueza podría brindar medidas de protección a su favor o citar a ambas partes para dar su manifestación.

"(Forsyth) Ha tenido palabras impropias para la señora, le ha hecho bromas de grueso calibre contra ella. Pasará a una evaluación psicológica para determinar el grado de afectación en que ella se encuentra y ha sufrido para determinar las sanciones que van a corresponder por el daño a su persona. [...] Vanessa empieza a sufrir este tipo de violencia, exactamente como dice su denuncia, a cinco días de su matrimonio. Vanessa ha contado que ella vio conversaciones de él con una de sus ex parejas para 'despedirse', justo el mismo día que se estaba casando. Esa es una falta de respeto total a su esposa", confirmó la abogada de Terkes.

De acuerdo con la abogada, Terkes encaró a Forsyth sobre el tema de la conversación y él le respondió irónicamente: "no te preocupes, no pasa nada, es una conversación de despedida y la he borrado porque mi celular no tiene tanta capacidad".

"Han ocurrido muchos episodios. La señora Terkes se ha encontrado en total abandono moral y emocional. No (es un caso de violencia física), es psicológica. Ella no refiere que existieron infidelidades porque tienen que ser probadas, ella se refiere a que son figuras públicas que se deben a un comportamiento moral, son ejemplos", comentó.

La actriz fue acompañada de su madre y algunos familiares, quienes la ayudaron a salir raudamente hacia un vehículo.

Vanessa Terkes | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

LA DENUNCIA

A inicios del mes de mayo, Vanessa Terkes y Geroge Forsyth confirmaron su separación luego de 8 meses de matrimonio. Ahora, casi un mes después, la actriz llegó a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima para presentar una denuncia contra su aún esposo por violencia familiar, según fuentes de RPP Noticias.

Vanessa Terkes anunció su separación del actual alcalde de La Victoria el 8 de mayo con un comunicado oficial. Un día después, la actriz contó que su separación se debió a mutuo acuerdo y por falta de tiempo.

“Les mentiría si les digo que no siento un profundo dolor. Dios me va a dar fuerzas para salir adelante. Mi silencio es importante”, mencionó la actriz al espacio conducido por Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón hace cuatro semanas.

Forsyth también habló del tema en una entrevista con RPP y contó que se sentía apenado porque "había hecho un plan de vida junto a ella".

