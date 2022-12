Tula Rodríguez envía emotivo mensaje a Vanessa Terkes al saber el fin de su matrimonio con George Forsyth. | Fuente: Captura de TV

Vanessa Terkes y George Forsyth pusieron fin a su relación tras ocho meses de matrimonio, así lo dio a conocer la actriz en una una entrevista con el programa con “En boca de todos”.

"Les quiero pedir una disculpa por no haber ido hoy, pero les mentiría si les digo que no siento un profundo dolor en mi corazón. Alguien que sabe la verdad es Dios y es él que me dará las fuerzas para salir delante de todo esto. No me siento bien y no quisiera dar más comentarios. Espero que me entiendan", señaló la ahora expareja del actual alcalde de La Victoria.

Ante las declaraciones de Vanessa Terkes sobre el fin de su relación con George Foryth, Tula Rodríguez se mostró apenada y le envió un emotivo mensaje

“Sabes que te respetamos y lo que más queremos es que tú estés bien. Eres una mujer trabajadora. Eso [el fin de tu matrimonio con George Forsyth] no te pude derrumbar, hay decisiones que has tomado y solo tú sabes la razón, nosotros no estamos para hacer escarnio de esto”, señaló la conductora de "En boca de todos".

GEORGE FORSYTH SE PRONUNCIA TRAS COMUNICADO DE VANESSA TERKES

Pese a las distintas noticias que se habían generado por el fin de su relación con el actual alcalde del distrito de La Victoria, la actriz esperó 24 horas para poder dar su versión de los hechos. Pero, mientras ella se limitaba a opinar con respecto a su relación sentimental, George Forsyth dio algunas declaraciones al diario "Perú21" y reveló que la “falta de tiempo” complicó su romance.

“Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando muy metido me exige todo mi tiempo. Vanessa es una mujer excelente, una persona A1, solamente que este periodo de extremo trabajo nos complicó. Recién voy a conversar (sobre todo esto) con los míos, no lo he interiorizado aún, pero es muy duro”, confesó el exarquero de Alianza Lima.

MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO

Luego de varios meses de estar como enamorados, George Forsyth y Vanessa Terkes anunciaron sus planes de boda. En agosto del año del 2018 se dieron el “sí” en el Palacio Municipal La Victoria, época en que el exfutbolista postulaba a la alcaldía del mencionado distrito. A la ceremonia, asistieron familiares, amigos cercanos a la pareja; incluso algunos simpatizantes del partido por la cual la pareja de la actriz se lanzaba como candidato.

En septiembre del mismo año, la actriz y el entonces candidato al sillón municipal de La Victoria, volvieron a vestirse de gala para su matrimonio religioso en la Basílica y Convento San Pedro.

