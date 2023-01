Vanessa Terkes reveló que espera por un 'amor bonito' en el futuro. | Fuente: Instagram

Vanessa Terkes considera que ha aprendido del amor en todo este tiempo, y por esa razón, solo espera que en el futuro llegue un amor que sea bonito. Hace poco más de un año, la expresentadora de televisión se separó de George Forsyth, alcalde de La Victoria, con quien se casó en el 2018 durante la campaña electoral.

La actriz negó tener una pareja en estos momentos, pero espera que su próximo novio se comprometa en la relación y sea fiel. En su vida amorosa, mantuvo romances con los exfutbolistas Roberto Martínez y Forsyth, pero no planea volver a salir con ningún “pelotero”.

“Aprendí que con los peloteros no vuelvo a jugar fútbol”, detalló Vanessa Terkes a Trome. “Espero que así sea (sobre una futura pareja que no le sea infiel). Me gustaría encontrar un amor bonito y correspondido”, agregó mostrándose positiva ante tantas decepciones en el amor.

En la pandemia, la actriz asegura que no ha tenido la oportunidad de vivir su soltería, pero está abocada a la labor social y continúa visitando La Victoria, distrito del que George Forsyth es alcalde. Sin embargo, revela que nunca más ha vuelto a cruzarse con su expareja y político peruano.

SOBRE GEORGE FORSYTH

En mayo del 2019, Vanessa Terkes y George Forsyth confirmaron su separación ante la opinión pública entre rumores de una supuesta infidelidad. Tras unas semanas de anunciar el fin de su compromiso, la protagonista de “La Tayson, corazón rebelde” denunció al exjugador por violencia familiar, luego de ocho meses de matrimonio.

Desde entonces, no ha vuelto a hablar con el alcalde de La Victoria pese a que sigue asistiendo a dicho distrito, aunque por asuntos de su negocio y algunas amistades que mantiene en la zona. “Se cortó toda comunicación”, explicó a Trome. “No tengo sentimientos hacia él (…) Ese amor fue asesinado hace mucho tiempo”, subrayó.

