Han pasado algunos meses desde que la actriz y conductora Vanessa Terkes hizo público que denunciaría a su expareja y todavía esposo, el actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, por violencia familiar.

Tras el escándalo producto de su denuncia, Terkes se mantuvo alejada de las cámaras, pero volvió con fuerza a la televisión y también a su nueva ONG “Corazón Terko”, una organización que creó con el propósito de ayudar a las personas que más lo necesitan.

Terkes ha revelado que “de a poquitos” está sanando, pero que a pesar de lo vivido, todavía cree en el amor, uno que recibe constantemente de su familia y de su hija Sujetka.

“Nunca me arrepiento de las cosas que hago, porque todo te deja una enseñanza en la vida. Digamos que mi corazón está tranquilo, bajo 800 llaves, para seguir adelante”, reveló en entrevista con el diario Trome.

TIEMPO DE EMPODERARSE

Hoy por hoy, Vanessa Terkes sabe que para amar no hay que postergar el desarrollo personal, que la paz mental no es negociable y que las mujeres no deben permitir que un hombre las minimice.

“[Aprendí] Que nunca dejaré de hacer mis cosas para desarrollar las de otros, porque pasó que di todo por esa persona... hasta dejé mi carrera”, refirió.

Y, a pesar de que todavía se encuentra en proceso de recuperación tras la ruptura de su matrimonio, son precisamente los días que pasan lo que necesita para conocerse más y aprender para una futura experiencia amorosa.

“Siempre he tenido ganas de comerme el mundo. Evidentemente, somos seres humanos que pasamos por diferentes momentos. Yo me he caído más de una vez y las veces anteriores me levanté, esta no iba a ser la excepción, porque después del piso solo queda para arriba”, aseguró.

Vanessa Terkes: 'Es normal que pasemos por un proceso de dolor y llorar, porque si no nos desahogamos, lo arrastramos a otra relación'. | Fuente: Instagram

