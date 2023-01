Vanessa Terkes fue captada besando a un hombre a cinco meses de su separación de George Forsyth. | Fuente: Composición

La actriz y presentadora de televisión, Vanessa Terkes, fue captada besándose con un hombre. La aún esposa de George Forsyth apareció en un video con un misterioso galán.

Las imágenes fueron difundidas por el programa "Válgame Dios", donde señalaron que estas corresponden a la última madrugada del domingo 6 de octubre.

Vanessa Terkes se encontraba en el distrito de Chorrillos celebrando el cumpleaños de una de sus amigas más cercanas y fue captada besándose con un hombre en el balcón del departamento donde se realizó la fiesta.

NO LE CIERRA LAS PUERTAS AL AMOR

Como se recuerda, hace cinco meses, la actriz culminó su matrimonio con George Forsyth tras denunciar ante el Juzgado de Familia ser víctima de violencia verbal y psicológica por parte del actual alcalde de La Victoria.

Hace unos meses, la intérprete señaló en el programa "Estás en todas", que ella "no le ha cerrado las puertas al amor", tras su mediática separación con su aún esposo George Forsyth.

NO LE GUARDA RENCOR

La actriz Vanessa Terkes continúa el proceso legal contra su aún esposo George Forsyth, a quien denunció por maltrato psicológico. A pesar de la acusación ─dijo que el alcalde de La Victoria la llamó "porquería", entre otros insultos─ la actriz sostiene que no "guarda rencor".

"No guardo rencor, tengo un corazón enorme y aprendo de la cosas que me pasan en la vida. No es la primera vez que me caigo contra el piso y me levanto. Seguramente me volverá a pasar", aseguró en el programa "En escena" de RPP Noticias.

Vanessa Terkes sigue con el proceso legal contra el alcalde de La Victoria George Forsyth y, el próximo 2 de octubre, asistirá a la Fiscalía por una diligencia. "Sigue su curso [el proceso] y lo ven mis abogados, que son los que le dan seguimiento. De hecho que aún tengo citas pendientes, pero a la par tengo que seguir trabajando", mencionó.

