Vanessa Terkes confirmó a RPP Noticias que continuará en 'En boca de todos' el 2020. | Fuente: Instagram

Este fue un año de altibajos para la actriz Vanessa Terkes. Hace 7 meses sorprendió a todos al separarse del futbolista George Forsyth, alcalde de La Victoria, a quien además denunció por violencia familiar.

Sin embargo, en entrevista con RPP Noticias, Terkes aseguró que este año tiene un cierre más bien satisfactorio. “Contenta, feliz, con mucha energía positiva, con gente maravillosa a mi lado. La verdad estoy contenta”, dijo.

Y es que, en el lado laboral, la intérprete de telenovelas continúa recibiendo ofertas. Una de ellos, es su continuación como presentadora en el programa “En boca de todos”.

“Sí, sigo trabajando con ellos [América]. Por el momento sigo en ‘En boca de todos’ y eso es algo que ya tenía y puedo asegurar porque es una continuación”, señaló a RPP Noticias.

Asimismo, indicó que se encuentra en negociaciones para formar parte de otros proyectos que no quiso revelar por todavía “no haber firmado contratos”. “Sigo chambeando en producciones. Ahorita soy madrina de Flor Javier, una artista folclórica que me parece una niña linda, súper talentosa”, reveló.

Para celebrar año nuevo, Vanessa Terkes planea visitar Cusco, donde conducirá un evento. “Además, voy a estar disfrutando de nuestro bello país”, finalizó.

