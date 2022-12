Vanessa Terkes confirmó su separación con George Forsyth.

Vanessa Terkes confirmó el fin de su relación con George Forsyth. En el programa "En boca de todos", la actriz se refirió al tema brevemente sobre cómo se siente tras poner fin su matrimonio de ocho meses al anunciarlo con un pronunciamiento público.

"Les mentiría si les digo que no siento un profundo dolor, si alguien conoce mi corazón es Dios, él sabe la verdad de todo esto. Y es él quien me va a dar fuerzas para salir adelante. Mi silencio es importante para mí", dijo la actriz en el programa "En boca de todos".

Vanessa Terkes confirmó su separación con George Forsyth.

Con el objetivo de acabar con las especulaciones, la actriz decidió presentarse en el programa “En boca de todos” y hablar de la real situación sentimental con George Forsyth, con quien contrajo matrimonio civil y religioso en el año 2018.

MATRIMONIO FUGAZ

Vanessa Terkes y George Forsyth se convirtieron en noticia luego que la actriz enviara un comunicado donde anuncia el fin de su matrimonio.

En el comunicado, que fue difundido por el mencionado programa de televisión, Vanessa Terkes manifestó su tristeza, pero que por su “tranquilidad emocional” optó por no continuar su relación con el exfutbolista, a quien conoció cuando participaban en un reality.

"Quiero hacer de conocimiento público que he decidido anunciar mi separación con el Sr. George Patrick Forsyth Sommer. Quiero comentarles que en mi matrimonio como esposa siempre entregué amor, tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar. Lamentablemente asuntos muy internos y privados de pareja hacen que hoy tome la triste decisión de separarme en pro de mi tranquilidad emocional”, indica el documento que presentó “En boca de todos”.

Pese a las distintas noticias generadas a este comunicado, la actriz se mantuvo en silencio; pero Ge eorgForstyh reveló en una entrevista con Perú21, que debido a su labor como alcalde del distrito de La Victoria ha complicado su matrimonio de ocho meses.

“Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando muy metido me exige todo mi tiempo. Vanessa es una mujer excelente, una persona A1, solamente que este periodo de extremo trabajo nos complicó. Recién voy a conversar (sobre todo esto) con los míos, no lo he interiorizado aún, pero es muy duro”, señaló el exfutbolista.

Te sugerimos leer