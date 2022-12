Han pasado 13 años desde que Vanessa Tello se hizo conocida como 'la chica del comercial de la sombrilla'. | Fuente: Instagram

Han pasado 13 años, 13 veranos desde que Vanessa Tello debutó por primera vez en la televisión. Una breve aparición en el spot de una empresa de telefonía le valió para alcanzar rápida popularidad como la "chica del comercial de la sombrilla".

Desde entonces, la vida de la modelo cambió: recibió su título como nutricionista y se convirtió en madre de Isaiana.

No obstante, ella no reniega de ninguna etapa de su pasado. Por ello, no dudó en sumarse a uno de los challenges de Instagram y bailar una vez más al ritmo de "El tema del verano". Solo que, en esta oportunidad, estuvo acompañada por su hija.

"¡Cumplí el reto!", escribió una entusiasmada Vanessa Tello al compartir el video en la red social. "Si les digo la verdad, ¡me moría de vergüenza! Pero después pensé: ¿Y por qué me tiene que dar vergüenza?", continuó con su mensaje.

"No me arrepiento de ninguna etapa de mi vida, y mi etapa de modelo fue sobre todo divertida", aseguró. Así es como se decidió subir volumen a "El tema del verano" y recordar el pasado por un momento.

Su pequeña hija Isaiana, o simplemente Isa, la acompañó y "le encantó la canción". Hasta el momento, la publicación ha superado los 7,600 "me gusta".

AMARSE COMO ES

En el 2013, Vanessa Tello recibió su título como licenciada en nutrición. Desde entonces se ha dedicado a su profesión y abrió su consultorio.

"Ser nutricionista me ha enseñado a amarme como soy, en todos los sentidos. Y me ha permitido enseñar a otros a amarse de igual manera y comprender que cuidar de su salud es vivir una vida plena", comentó en una pasada publicación de Instagram.

"El deporte es mi manera de desfogarme, liberarme del estrés y al mismo tiempo llenarme de energía", señala en su página web.

Te sugerimos leer