Aldo Miyashiro espera cumplir su sueño de ser DT de Universitario de Deportes. | Fuente: Hincha Crema

La mini serie “Misterio”, creada por Aldo Miyashiro y cuya historia se basa en la vida del recordado líder de la Trinchera Norte de Universitario de Deportes, regresará a la pantalla chica a partir del sábado 6 de junio a la medianoche después de “La máscara”.

El conductor de “La banda del chino” no oculta su pasión por el club crema y desde pequeño sintió afición por la escuadra ‘merengue’:

“Soy hincha desde que tengo 5 años, vestir la camiseta del equipo de mis amores no tiene precio, así como ir al estadio y alentarlos en las buenas y en las malas”, aseguró.

Además, Aldo Miyashiro agregó que espera que algún día pueda dirigir del equipo de sus amores: “Sí, sería hermoso ser técnico de Universitario, es uno de mis sueños y espero poder cumplirlo, la situación está complicadita, pero no es imposible”.

A pesar de haber escrito y dirigido “Misterio”, el actor peruano comenta que no es fácil hacer varias cosas a la vez, ya que necesita enfocarse bien en cada puesto sino, no sale bien:

“Es complicado escribir, actuar, dirigir y producir, pero es la única forma que he encontrado de llevar a cabo mis proyectos. Es cansado, pero siempre repito, al compararlo con otras chambas, "esto es un placer". Seguramente cuando ya me canse de todo voy a terminar escribiendo para otros o para mí”.

Por otro lado, Miyashiro habló sobre su cambio físico que, a través de los años, ha sido notable para sus seguidores: “Toda mi vida he pesado 60 kilos, más o menos, y ahora, porque como más, peso un poco más de ochenta; intento hacer ejercicios, pero no es mi fuerte, ya los años me están pasando factura, también”.

Finalmente, el conductor comentó que estará participando en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y asegura que cocinar no es su fuerte, pero se defiende.

“En el programa demostré que la medida para hacer el arroz puede ser tres manos y que hay varias técnicas para romper los huevos. Es verdad que mientras cocinaba se me cayeron algunas cosas y que confundí algunos ingredientes, pero me divertí mucho”, dijo.

