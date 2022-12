Tula Rodríguez y Maju Mantilla se pronuncian tras dar positivo a COVID-19. | Fuente: Captura de pantalla

Tras el comunicado de prensa de ProTV revelando que Maju Mantilla y Tula Rodríguez dieron positivo al nuevo coronavirus, las conductoras de “En Boca de Todos” se pronunciaron a través de sus redes sociales sobre su contagio.

Compartiendo una foto en blanco y negro y con mascarilla, Rodríguez invitó a sus seguidores a que no bajen la guardia ya que, a pesar de los cuidados y prevención que tuvo, igual el virus ingresó a su cuerpo.

“Ahora como una víctima más de este virus, mi deber es practicar lo aprendido, estar en cuarentena, hacer caso a los profesionales de la salud y mantener la mente positiva. Soy una mujer fuerte, guerrera y luchadora y esta no será la excepción. Sé que Dios estará cubriéndome a mi familia y a mí”, se lee en su mensaje.

Además, agradeció las muestras de cariño de sus familiares y mensajes de amigos que le ayudan a sentirse mejor. “Hagamos una oración por todos los que en este momento estamos padeciendo esta enfermedad. Sigamos cuidándonos, ya les contaré como voy evolucionando”, concluyó la actriz.

EL MENSAJE DE MAJU MANTILLA

Maju Mantilla también agradeció a sus fanáticos por las muestras de apoyo tras su diagnóstico positivo de COVID-19. En un video publicado en sus redes sociales, la conductora de “En Boca de Todos” comentó que se encuentra aislada en una habitación de su casa, manteniendo distancia con su esposo e hijos, que inician hoy sus clases virtuales.

“Quiero darles las gracias por sus mensajes bonitos de preocupación sobre mi estado de salud, estoy aislada en un cuarto en mi casa y con bastante protección porque tengo mis hijos, pero gracias a Dios están bien. Se hicieron las pruebas y salieron negativos”, aseguró Mantilla en sus historias de Instagram.

Por otro lado, lamentó que no pueda acompañar a sus hijos en sus clases virtuales que empezaron este lunes. “Mi hijo va a tercer grado, mi hija a Kinder. Como mamá quiero estar con ellos, pero no se va a poder. Quieren que mamá está ahí, no será posible y lo han entendido”, dijo controlando las lágrimas.

“Lo que me alivia es que están bien de salud. Yo por el momento no presento síntomas, pero de igual manera hay que seguir las indicaciones. Me siento acompañada, cuídense bastante”, sostuvo Maju.

