Tula Rodríguez se refirió los últimos momentos junto a su esposo Javier Carmona, quien falleció el pasado 1 de octubre. Desde hace dos años, el ex gerente de televisión se encontraba en un estado vegetativo irreversible y durante la pandemia, la conductora de televisión solicitó su traslado del hospital a casa para cuidar de él en pleno confinamiento social.

Ante la partida de su pareja, Rodríguez se ha mantenido distanciada de las cámaras de televisión hasta hoy que mantuvo comunicación con “En boca de todos”. En estas recientes semanas, el programa no ha contado con su presencia en la conducción por respeto a su duelo familiar.

“Estoy en estos momentos en los que uno asume la nueva etapa que nos toca a Valentina y a mí, ahora somos dos. He estado más de dos años acompañando a mi esposo, pero Dios decidió llevárselo para que esté en mejor vida”, dijo la presentadora peruana por primera vez en pantalla sobre la muerte de Javier Carmona.

En ese sentido, Tula Rodríguez señaló que debe cobijar a Valentina (su hija de 11 años), debido que “tiene muchas preguntas y muchas dudas” sobre la partida de Carmona. Sin embargo, el dolor es algo con lo que debe aprender a convivir, luego de pasar los últimos momentos con el ex gerente de televisión.

“No fue una situación fácil, son dos años que estuve acompañando a mi esposo hasta el último momento. Hasta su último suspiro, estuvimos juntos los dos. Fueron momentos bien duros, pero también tengo la tranquilidad porque pude honrar el compromiso que nos hicimos”, precisó.

SUS ÚLTIMOS MOMENTOS JUNTOS

Para Tula Rodríguez, la última noche al lado de Javier Carmona fue muy dura, pero hizo presente su agradecimiento por haberlo vivido de forma tan cercana. Lo que más le causa preocupación ahora mismo no es ella mismo, sino su pequeña hija Valentina, quien evidentemente vive una etapa dura en su niñez.

“Fue una noche complicada que nos tocó estar por última vez, pero estoy tan agradecida a Dios que me ha permitido estar con él en sus últimos momentos. Me da esa tranquilidad como esposa de haber estado con él y haberlo acompañado”, reveló a “En boca de todos”. “Valentina es lo que más me preocupa, porque es chiquita. Perder a su papá a los 11 años tiene que ser duro y es algo que nos ha marcado”.

