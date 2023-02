Tula Rodríguez expresó la admiración por su hija. | Fuente: Instagram

La conductora de América Tv, Tula Rodríguez, realizó un viaje junto a su hija Valentina, luego del fallecimiento de su esposo, el exgerente Javier Carmona.

Luego de realizar algunos cambios en su casa, la artista decidió descansar unos días en las playas del norte del país, donde descubrió que su hija, pese a su edad, es una persona muy madura, por lo que destacó la labor que hizo su padre en vida.

"Vale cada día es más grande, pero siempre será mi pequeña bebé. Ella demuestra todos los días que es una chica madura y sin duda compruebo que su papá hizo un buen trabajo con ella todo este tiempo", anotó en su red social.

"Es muy buena, amorosa, responsable y ama a Dios por sobre todas las cosas", añadió la presentadora de "En Boca de Todos".

Asimismo, contó que Valentina siempre demuestra su agrademiento hacia Dios por todo lo que les brinda.

"Me decía: 'Mami que bueno es Dios con nosotras' y sí pues, Dios es bueno y fiel, y al estar aquí puedo admirar su perfecta creación y nosotras formamos parte de ella", indicó.

TULA RODRÍGUEZ Y SU ÚLTIMA CHARLA CON SU ESPOSO

Javier Carmona, esposo de la conductora de televisión Tula Rodríguez, falleció en la mañana del miércoles 30 de septiembre a los 56 años, dos años después de estar en estado vegetativo, según confirmaron fuentes de RPP Noticias.

Hace unos días, la misma Tula recordó la última vez que conversó con su pareja o la última ocasión que lo vio lúcido. “Llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ¡Sin Valentina no me voy!”.

Al inicio de la cuarentena, Javier Carmona fue trasladado a su casa -para evitar riesgos de contagio de la COVID-19- donde era atendido por su esposa e hija Valentina.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela “Los viajes de Gulliver” surge como una sátira de la humanidad, las costumbres, creencias y valores del siglo XVIII y el subgénero de los “relatos de viajes”. Jonathan Swift, escritor y clérigo irlandés, no podría imaginar que su libro se convertiría con el tiempo en uno de los libros favoritos de los más jóvenes.

Te sugerimos leer