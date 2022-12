La conductora se refirió a las críticas que recibe por la relación con su esposo Javier Carmona, quien se encuentra en estado vegetativo. | Fuente: Instagram

Como se recuerda, Javier Carmona el exgerente de televisión se encuentra en estado vegetativo y ahora, necesita los cuidados necesarios que le provee su familia en casa. Es así que Tula Rodríguez habló sobre la relación con su esposo, a quien recibió en su casa durante la pandemia de COVID-19.

Para la conductora de “En boca de todos”, no es una situación fácil ver a su pareja en una cama, sin embargo, considera que el amor también se transmite al estar presente en los mejores momentos y los peores. Cuando están ella y Carmona junto a su hija, se siente de nuevo como estar en familia.

“Es muy fuerte, pero también es un acto diario de amor. Yo prometí estar con él en las buenas y en las malas, en la salud, la adversidad. Al inicio cuesta, pero cuando estamos juntos, con mi niña, es algo hermoso. Ella crece sabiendo que está con papito en todos sus momentos”, dijo Rodríguez en una entrevista con Ojo.

Pese al delicado estado de salud de Javier Carmona, la popular Tula Rodríguez debe enfrentar las críticas continuar con su trabajo en la televisión. En las redes sociales, se señala a la presentadora por continuar con su rutina desde que su esposo enfermó, y por ello, decide responder a todos esos comentarios:

“Yo les podría responder: ‘¿Y cómo mantengo a mi marido, si no tengo que hacer lo otro?”, expresó la exvedette. “También a veces he leído: ‘Ay, ya estará feliz pues, porque ya heredó o ya tiene una manutención’. Y no saben que no tengo manutención, ni seguro, ni nada, yo solvento al cien por ciento todo”.

NO DEPENDE DE CARMONA

Tula Rodríguez rechaza que Javier Carmona haya visto económicamente por ella cuando empezaron su relación. Según cuenta, se casaron y tuvieron una hija, pero la actriz y conductora siguió trabajando y ahora debe esforzarse más, debido a que su esposo se encuentra imposibilitado de realizar sus labores.

“Si bien Javier me cambió la vida desde que lo conocí, porque me enamoré, me casé y tuvimos una hija, económicamente yo siempre he sido una mujer que ha trabajado toda la vida, nada se me ha regalado hasta el día de hoy. Yo casada seguía trabajando y hoy lo debo hacer el triple”, agregó sobre su matrimonio.

Te sugerimos leer