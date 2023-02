Tula Rodríguez se mostró indignada por la fiesta de cumpleaños que Yahaira Plasencia celebró en plena pandemia de la COVID-19. | Fuente: Composición (Instagram)

Tula Rodríguez no dudó en expresar su indignación por la fiesta de cumpleaños que celebró Yahaira Plasencia con amigos y familiares en plena pandemia de la COVID-19, y por la cual fue intervenida por la Policía Nacional el pasado fin de semana.

Durante la última edición de "En boca de todos", la conductora de televisión aseguró: "A mí lo que han hecho ellos me parece una vergüenza, no solo porque sean personajes públicos, como bien dice Maju a todos nos provoca salir, a todos nos provoca tomar un trago, pero enciérrate en tu casa".

Asimismo, Tula Rodríguez se refirió a Yahaira Plasencia al recordarle que es lo suficientemente mayor para diferenciar lo que es bueno y malo. "Has cumplido 27 años, eres una mujer grande, adulta, y tienes que saber perfectamente lo que está bien y está mal", dijo.

La presentadora le recordó a la salsera que este año ella perdió a su madre por la COVID-19. "Pero en mi casa fue porque yo trabajo", indicó. Y respecto a los otros concursantes de "Esto es Guerra" que también asistieron al cumpleaños de Yahaira Plasencia, apuntó:

"Pancho [Rodríguez] y todos los involucrados, en qué cerebro, dónde estamos, tenemos más de un año de restricción, y escucho todos nos podemos equivocar, sí, pero en este caso estamos hablando de vidas, estamos en el pico de la segunda ola".

Exigió una sanción

Por otro lado, Tula Rodríguez trajo a colación el difícil contexto que padecen muchas personas en medio de la crisis sanitaria producida por la COVID-19. "Les cuento a los que no han vivido esto, no hay camas, no hay oxígeno, los balones son impagables, hasta se tiene que escoger a quién salvar la vida", explicó.

Y, por último, exigió que quienes asistieron a la celebración de Yahaira Plasencia deben ser sancionados por el canal. "Esto es una vergüenza, tiene que haber una sanción laboral y en todo aspecto porque no se puede permitir. Todos los peruanos estamos en la obligación de quedarnos en casa, nos guste o no", dijo.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia fue suspendida "indefinidamente" de "Esto es Guerra" por realizar su fiesta de cumpleaños en una casa de Cieneguilla. Los chicos reality Francisco Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González, también recibieron la misma sanción.

El pasado 25 de abril, la salsera emitió un comunicado en el que pedía disculpas públicas, luego de ser intervenida por la Policía Nacional.

