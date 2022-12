Tula Rodríguez se quiebra al revelar que su madre y su hija también dieron positivo a COVID-19. | Fuente: Instagram

Tula Rodríguez, se enlazó con el programa “En Boca de Todos” para contar cómo está pasando su aislamiento tras contraer la COVID-19, además, contó una noticia que le hizo derramar unas lágrimas: su madre y su hija Valentina también se contagiaron.

“Lamentablemente dieron positivo. Me hubiera gustado que fuera otra historia. Mi mamá es positiva, igual que mi hijita. Valentina por ser una niña, no tiene mayor síntoma ha estado con un poquito de dolor de cabeza nada más”, comenzó diciendo.

Por otro lado, aseguró que su mamá tiene dolores en el cuerpo y, felizmente, su situación no es complicada: “Mi mamá ha estado bastante bien y hoy día está un poquito como lenta, como echadita en cama, no tiene muchos síntomas, lo que siente es como un dolor de cuerpo, no le duele la cabeza, no tiene fiebre, la saturación está perfecta, no tiene los pulmones comprometidos”, agregó la actriz.

SU PADRE NO PRESENTA SÍNTOMAS

Asimismo, Tula Rodríguez comentó que su padre se encuentra en perfecto estado de salud ya que está viviendo con una de sus hermanas, sin embargo, para salir de dudas, en estos días le realizarán una prueba de descarte.

“Mi papá todavía no presenta ningún síntoma, por eso me han dicho por recomendación que en cinco días le saquemos el examen para poder tener un resultado veraz. Él está bastante bien, está en otro lugar por el tema de la carga viral”, expresó.

Con su voz entrecortada, la conductora de televisión lamentó que sus familiares tengan el virus y se siente culpable de ello: “Me hubiera encantado que otro sea el resultado, que solo sea yo y si pues, uno siente ese sentimiento de culpabilidad, pero como dicen yo me he enfermado trabajando”, finalizó diciendo con la voz entrecortada.

"SOY UNA MUJER GUERRERA"

Tras el comunicado de prensa de ProTV revelando que Maju Mantilla y Tula Rodríguez dieron positivo al nuevo coronavirus, las conductoras de “En Boca de Todos” se pronunciaron a través de sus redes sociales sobre su contagio.

Compartiendo una foto en blanco y negro y con mascarilla, Rodríguez invitó a sus seguidores a que no bajen la guardia ya que, a pesar de los cuidados y prevención que tuvo, igual el virus ingresó a su cuerpo.

“Ahora como una víctima más de este virus, mi deber es practicar lo aprendido, estar en cuarentena, hacer caso a los profesionales de la salud y mantener la mente positiva. Soy una mujer fuerte, guerrera y luchadora y esta no será la excepción. Sé que Dios estará cubriéndome a mi familia y a mí”, se lee en su mensaje.

Además, agradeció las muestras de cariño de sus familiares y mensajes de amigos que le ayudan a sentirse mejor. “Hagamos una oración por todos los que en este momento estamos padeciendo esta enfermedad. Sigamos cuidándonos, ya les contaré como voy evolucionando”, concluyó la actriz.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer