Tula Rodríguez aclaró que nunca criticó el físico de Natalie Vértiz. | Fuente: Composición

Frente a la ola de críticas que viene recibiendo Tula Rodríguez ─al decir que Natalie Vértiz “no es muy bonita” en el programa que conduce─ la presentadora buscó aclarar sus comentarios. Ella aseguró que todo fue una broma y que nunca insultaría a la modelo.

“Como mujer no puedo faltar el respeto a nadie pese a que estos últimos días he venido recibiendo calificativos de todo tipo. Voy manteniendo silencio porque así es como tiene que ser. Jamás podría insultar a Natalie. Estoy segura de que ella sabe que esto ha sido totalmente una broma y su esposo estaba presente. En este programa hay buena onda. No se puede cambiar de contexto lo que uno dice”, aseguró Rodríguez en el magacín “En boca de todos”.

Tula Rodríguez dijo que Natalie Vértoz no le parecía bonita. Luego dijo que lo dijo como una actuación. | Fuente: Captura de TV

Los comentarios fueron dichos, el pasado viernes, cuando Yaco Eskenazi asistió como invitado al set de “En boca de todos” para hablar de su personaje en la serie “De vuelta al barrio”. Entonces mostraron un video de su esposa, Natalie Vértiz, a la que Yaco halagó por su belleza.

Tula Rodríguez, en cambio, cuestionó la belleza de la modelo frente a Yaco Eskenazi y los demás conductores del programa.

“A mí no me parece muy bonita. Me parece media paliducha. Es mi opinión y no soy envidiosa. Todas las mujeres somos bonitas, pero no todas llegaron a la repartición de belleza”, opinó la conductora de “En boca de todos”. Por estas frases fue criticada, pero ahora Tula asegura que todo se trató de una broma sin intención de ofender.

En ese momento, Yaco Eskenazi, conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, defendió a su esposa Natalie Vértiz. “Usted [Tula Rodríguez] es bien envidiosa, señora”, dijo.

Tula Rodríguez cuestionó la belleza de Natalie Vértiz en el programa 'En boca de todos'. | Fuente: Captura de TV

