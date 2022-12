La conductora de televisión recordó a su fallecido esposo Javier Carmona en vísperas navideñas. | Fuente: Instagram

Tula Rodríguez recuerda a su esposo Javier Carmona nuevamente tras meses de su fallecimiento. A través de sus redes sociales, la conductora de “En boca de todos” compartió unas palabras sobre la primera Navidad que pasará sin el ex gerente de televisión, aunque ella y su hija lo tendrán presente.

La pandemia de COVID-19 ha dejado un año muy duro para todos los peruanos, y las celebraciones de fin de año no se darán de la misma manera por la propagación del virus. Por esa razón, la popular ‘Tula’ dedicó una nueva publicación sobre la próxima Nochebuena que no solo estará marcada por la crisis de salud, sino por la pérdida de Carmona.

“Este es sin duda un año especial para todos y para mí también”, inició la presentadora de televisión en su mensaje tras compartir una fotografía junto a su hija Valentina, fruto de su matrimonio con el fallecido Javier Carmona. “Preparando nuestra primera Navidad de a dos, y con Javier en nuestro corazón siempre”.

En ese sentido, Tula Rodríguez detalló cuáles han sido las lecciones aprendidas este año en un año muy difícil por la partida de su esposo y la pandemia del nuevo coronavirus. “Este año aprendimos que no hay mejor regalo para estos tiempos que el amor, la paz, la unión, la salud y la familia”, señaló.

“En mi casa se vive la magia de la navidad. Jesús es Navidad. Y queremos que este mes esté lleno de amor y esperanza. Si entregas tu vida a Dios todo es posible y nada te derribara”, agregó sobre la Navidad que experimentará de forma diferentes a todas las anteriores que vivió junto a su familia.

EL FALLECIMIENTO DE JAVIER CARMONA

Este 30 de diciembre se cumplen tres meses desde el fallecimiento de Javier Carmona, ex gerente de televisión y esposo de Tula Rodríguez. Durante dos años, estuvo en un estado vegetativo irreversible y en el inicio de la cuarentena obligatoria, había sido trasladado a su casa para evitar riesgos de contagio de la COVID-19.

A pesar de pasar por una etapa triste en su vida, había confesado anteriormente para sus seguidores que su hija es su motor principal para salir adelante y es quien le enseña a cómo sobrellevar esta difícil situación:

“Esta Navidad yo estoy con mucha flojera y Valentina me dice ‘mamá en esta casa no se puede perder el espíritu navideño’ y tengo mi arbolito ahí, he sacado todo y todavía no me animo a armar”.

