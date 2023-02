Tula Rodríguez recordó a su fallecida mamá a propósito del Día de la Madre. | Fuente: Instagram / Tula Rodríguez

En el Día de la Madre, Tula Rodríguez aseguró tener "sentimientos encontrados". Y es que, en marzo pasado, la conductora de televisión perdió a su madre Clara, quien falleció tras librar una dura batalla contra la COVID-19.

"Me doy cuenta que fui hija hasta hace poco más de un mes, y ahora solo soy mamá", comentó la presentadora de "En boca de todos" al diario Correo. Acotó, sin embargo, que su madre hubiera deseado que ella esté de pie y no desvalida por su pérdida.

"Mi Clarita amaba lo que yo hacía, tal vez podría quedarme llorando totalmente derrumbada por su ausencia y eso es lo humanamente normal, pero la mamá que yo tuve jamás lo hubiera permitido", indicó Tula Rodríguez.

Fue su madre, precisamente, quien le dio ánimos durante la difícil situación que vivió la conductora frente al estado vegetativo en que quedó su esposo Javier Carmona durante más de dos años.

Un mensaje para salir adelante

"Nosotras hablábamos mucho de nuestro final de vida", dijo Tula Rodríguez. "Por ese tema, mi familia tenía muy latente lo de las partidas, entonces hablar de nuestros finales era una conversación constante", acotó.

Según la presentadora, su mamá solía decirle: "Yo no quiero que se queden llorando con la pena, al mes quiero que se pongan de rojo". "Cuando pasó lo de Javier, yo paré un mes y mi mamá prácticamente me obligó a salir, ella no quería verme derrumbada por la pena", confesó la figura televisiva.

Con dos pérdidas recientes, Tula Rodríguez aseveró que su hija Valentina es su principal motivación para seguir adelante y enfrentar cualquier obstáculo, incluidos los comentarios de personas que ponen en duda la manera en vive su etapa de duelo.

"La gente cree que el luto es estar llorando, y si lo hago, ¿por qué lloro? Y si no lloro, ¿por qué soy insensible? La gente en las redes siempre va a opinar lo que quiera. Yo no puedo darme el lujo de llegar a mi cama y hundirme, porque yo tengo una niña, tengo un compromiso de vida con ella, debo sostenerla para que esté segura y de pie", manifestó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer