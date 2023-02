Tula Rodríguez responde a criticas que recibió por volver a bailar en lentejuelas. | Fuente: Instagram

La presentación de Tula Rodríguez en el reality “Divas” de “Esto es guerra” generó comentarios positivos en el jurado del concurso, pese a que la conductora de “En boca de todos” no pisaba un escenario de baile desde hace diez años.

Sin embargo, varios usuarios de las redes sociales no piensan lo mismo y criticaron los buenos comentarios que recibió la esposa de Javier Carmona de parte de los miembros del jurado: Belén Estévez, Christian Domínguez y Maricarmen Marín.

La presentadora de televisión respondió y minimizó las críticas. También resaltó, una vez más, que todo lo que hace es por su hija; y aunque algunos la cuestionen por usar lentejuelas a su edad, ella es quien toma la decisión de hacerlo.

“He sacrificado muchas horas para los ensayos, dejando de estar con mi hija, yendo apenas dos horas a ver a mi esposo, y encima me dicen en las redes sociales que ya no estoy joven para hacer esto… pero yo soy terca y me pongo las lentejuelas”, comentó Tula Rodríguez a “América Espectáculos”.

Para la conductora de televisión, regresar a una pista de baile luego de 10 años de haberse alejado de manera oficial, la ayuda a superar sus problemas. “El baile es curativo, me sirve para empezar de nuevo porque mi vida está como en pausa, y estoy haciendo algo que a mi esposo le gustaría que ha haga”. comentó.

TULA SE EMOCIONA AL HABLAR DE SU HIJA

Minutos antes de bailar en el reality “Divas” de “Esto es guerra”, Tula Rodríguez se emocionó al dedicar unas palabras a su hija Valentina, fruto de su relación con Javier Carmona, quien se encuentra delicado de salud desde agosto del 2018.

“Amor mío, te prometo que falta poco para estar nuevamente todo el día juntas y que este trabajo es por ti, para tu papá, para nuestra familia. Es la primera vez que me verá bailar. Ella nunca me ha visto ni siquiera con este tipo de ropa. Mi mamá, mis hermanas, mi papá, todo el mundo está super nervioso”, dijo la esposa de Javier Carmona con la voz entrecortada.

Tula se emociona al hablar de su esposo Javier Carmona y su hija Valentina. | Fuente: Captura de TV

