Tula Rodríguez lloró en su cumpleaños al recordar a su esposo Javier Carmona. | Fuente: Composición

Tula Rodríguez celebró su cumpleaños 42, el último martes, rodeada de su familia; pero con una notable ausencia: su esposo Javier Carmona, que se encuentra en estado vegetativo persistente.

“Es un día para celebrar, pero claro…me hubiera encantado que amanezca diferente porque me hubiera gustado amanecer con mi esposo y con mi hija”, sostuvo, abrazada de su madre, durante el festejo que le brindaron en el programa "En boca de todos".

En otro momento, Tula Rodríguez no pudo contener su emoción al ver a sus padres y hermanas en el set de televisión. Ella recalcó que, sin ellos, no hubiera tenido las fuerzas para enfrentar los problemas que la afligen, a raíz del mal estado de salud de Javier Carmona.

Por ello, agradeció a cada uno por hacer posible que ella disfrute de su cumpleaños. “Hoy [ayer] amanecí un poco sensible y me dio un poquito de pena. Ellas [sus hermanas] saben que este año todo ha cambiado, pero más allá, creo que si no tuviera su apoyo seguramente se me haría mucho más difícil”, dijo la también actriz con la voz entrecortada.

Tula Rodríguez cumplió 42 años y recibió una sorpresa de su familia. | Fuente: Captura de TV

Pese a las adversidades que afronta, Tula Rodríguez se mostró optimista frente a su familia y aceptó que debe continuar. Sus compañeros del programa "En boca de todos" también le dedicaron emotivos mensajes por su cumpleaños.

CONCILIACIÓN LEGAL

La conductora de televisión y los hijos de Javier Carmona presentaron una solicitud conjunta de conciliación para la administración del patrimonio del gerente de televisión, según informó Yorry Warthon, representante legal de Tula Rodríguez.

Inicialmente, la presentadora quería tener la administración de los bienes de su esposo; mientras que los hijos del gerente, Lucas y Tadeo, planteaban vender una propiedad para pagar los gastos médicos de su padre y la manutención de su hermana menor.

Te sugerimos leer