Falleció Javier Carmona, esposo de Tula Rodríguez | Fuente: Instagram

Este miércoles 30 de setiembre, Javier Carmona, esposo de la conductora de televisión Tula Rodríguez, dejó de existir tras dos años de permanecer en estado vegetativo.

Ante ello, periodistas y artistas nacionales enviaron sus fuerzas a Rodríguez y a los hijos de Javier Carmona.

Juliana Oxenford fue la primera que dedicó un mensaje para expresar sus condolencias y admiración por la presentadora de televisión.

"Mis condolencias a la familia de Javier Carmona, sobretodo a su esposa Tula Rodriguez a quien no conozco pero aprendí a admirar por su enorme fuerza y tenacidad", anotó en Twitter la periodista de ATV.

Por su parte, Beto Ortiz destacó las virtudes del esposo de Tula Rodríguez y su profesionalismo como gerente de televisión.

"Un tipazo. Un hombre derecho y generoso de los que cada vez quedan menos en la televisión. Un caballero. Adiós, Javier", escribió.

El actor Germán Loero también se conmovió con el deceso de Javier Carmona y dejó un post en Twitter: "Paz para Tula Rodriguez y toda su familia por los difíciles momentos que les toca vivir hoy".

Asimismo, el intérprete de "De vuelta al barrio", Paul Martín, envío su pésame a la presentadora de televisión.

"Gran persona Javier Carmona. Una pena su partida, pero en un estado irreversible y en estado crítico creo que es mejor partir. Mis condolencias a Tula Rodríguez y a su familia. Descanse en paz", expresó.

En tanto, el periodista deportivo Eddie Fleishman dedicó un mensaje a Rodríguez y mencionó parte de la trayectoria de Javier Carmona en los medios de comunicación.

"Con mucho pesar recibo la noticia de la muerte de Javier Carmona, ejecutivo de TV con quien coincidí en diversas experiencias en la industria de la televisión", indicó.

"Hombre correcto, derecho, noble, amigo entrañable. Que descanse en paz y vayan mis condolencias para toda su familia y amigos", sotuvo Fleischman.

Hace unos días, Tula recordó la última vez que conversó con su pareja o la última ocasión que lo vio lúcido. “Llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ¡Sin Valentina no me voy!”,

A comienzos de la cuarentena obligatoria, Javier Carmona fue trasladado a su casa -para evitar riesgos de contagio de la COVID-19- donde era atendido por su esposa e hija Valentina.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “Las aventuras de Sherlock Holmes”, donde el protagonista es un doctor que atendía pacientes y resolvía crímenes en uno de los lugares turísticos más famosos de Londres. Dichas historias están narradas en primera persona por el Dr. Watson, su colaborador y buen amigo.

Te sugerimos leer