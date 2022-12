Tula Rodríguez: 'Hay gente que le cuesta enterrar el pasado' | Fuente: Instagram

Tula Rodríguez escuchaba atentamente a Karen Dejo a hablar sobre la buena relación que lleva con el padre de su hija hasta que la felicitó por su "madurez emocional".

"La madurez emocional no tiene nada que ver con lo que haya pasado anteriormente, porque te voy a decir que hay mucha gente que le cuesta enterrar el pasado y tu vuelves a hacer tu vida, como tienes derecho a hacerlo", dijo. Para muchos, una clara indirecta a Gisela Valcárcel.

Hace unas semanas, Gisela Valcárcel se vio en el ojo de la tormenta, debido a que la productora ProTV, reconocida por realizar los programas "Esto es guerra" y "En boca de todos", no hizo participar a sus figuras por un presunto pedido de la popular 'Señito' de no reunirse con Tula Rodríguez.

Fue la misma Valcárcel, quien en conversación con RPP Noticias, negó que esto haya ocurrido y precisó que lo más importante de la Teletón era recaudar el dinero que tanto necesita la clínica San Juan de Dios.

"La idea de la Teletón se podía desvirtuar. La atención se iba a distraer si Gisela y Tula desfilaban juntas. Que lo hagan cada una por su lado, esa hubiera sido una buena idea. Si alguien quiere la foto de Tula y mía, yo se las doy mañana, pero no me hubiera gustado que sea en la Teletón. No entiendo por qué me han metido en una problema tan feo y mezquino", dijo Gisela Valcárcel al programa "Encendidos" de RPP.

Hace unos días, Tula Rodríguez celebró un año más de matrimonio con Javier Carmona, a pesar de que el empresario se encuentre en estado vegetativo persistente. En un emotivo mensaje, la conductora confía en que pronto vuelva a escuchar su risa.

Como se recuerda, la artista y el exgerente de televisión se casaron en un enlace civil, en el 2012 en su casa en Chacarilla del Estanque. En el 2008, ella dio a luz a su hija Valentina que los acompañó en el matrionio, así como los hijos del primer compromiso de Carmona.

A través de Instagram, Tula Rodríguez compartió unas imágenes donde se la ve junto a su hija viendo fotos de su boda. Ellas están tomadas de la mano. "Si tuviera que volver a vivir todo lo que he vivido a tu lado, lo viviría mil veces. Hoy, celebramos un año más de unión ante Dios esperando que, muy pronto, escuchemos tu risa nuevamente", escribió la conductora de "En boca de todos", quien cumplió siete años de matrimonio con Javier Carmona.

