¿Tula Rodríguez se volvería a enamorar? A través de sus redes sociales, la conductora de televisión se refirió a un tema del que no habla demasiado desde que afrontó la pérdida de Javier Carmona: el futuro de su vida amorosa. Por el momento, considera que no estaría dispuesta a intentar tener una nueva pareja.

En su cuenta oficial de Instagram, la popular Tula discutió la posibilidad de volver a enamorarse después de haberse casado, formado una familia y enfrentado la dura partida de su esposo. Un seguidor le hizo la pregunta y ella negó que eso vaya a suceder muy pronto, pero no lo descarta.

“Me han preguntado muchísimo si me vuelvo a enamorar. La verdad, mi respuesta inmediatamente es no, es que ni siquiera ahora me imagino con otra persona. El tiempo lo dirá, ahora de ninguna manera. Algún día, quién sabe”, indicó Rodríguez en un video a forma de respuesta en sus historias.

El año pasado, la conductora de “En boca de todos” enviudó de Javier Carmona, luego de que el conocido ex gerente de televisión falleciera después de dos años en un estado vegetativo irreversible. El fruto del matrimonio fue la pequeña Valentina, quien conforma el núcleo familiar más cercano de su madre.

Una semanas atrás, Tula Rodríguez confesó que la Navidad del 2020 fue diferente por ser la primera sin la presencia física de Javier Carmona, su esposo y padre de su hija Valentina, y envió un mensaje para todos los que se sintieron como ella en dichas fechas festivas.

“Muchos pasaron estas fiestas con sus padres, hermanos, sus hijos, otros quizás solos y otros como yo extrañando a un ser que partió”, escribió la presentadora de televisión el pasado 25 de diciembre tras compartir la Nochebuena con sus padres, hermanas y su inseparable Valentina. “No hay nada más valioso que la familia”.

