Tula Rodríguez cumple 43 años. | Fuente: Instagram

Tula Rodríguez está de cumpleaños este 2 de julio. La conductora de televisión alcanzó los 43 años de vida y decidió compartir una inédita fotografía con sus seguidores de Instagram.

En la instantánea de la red social, Tula Rodríguez luce con un vestido, en el día de su quinceañero y en una casa más sencilla, a diferencia del hogar que actualmente tiene la presentadora.

"Aquí, ¡en mi celebración de 15 años! #misquince. Mi decoración hecha por mi mami con cadeneta de papel higiénico, la torta alquilada, vestido herencia de mi hermana Beatriz y mi pared hermosa de ladrillos", comentó sobre la organización de aquel cumpleaños.

En ese sentido, Tula Rodríguez habló del cambio que ha dado su vida y aseguró que cada una de sus experiencias le ha servido para ahora estar agradecida por todo lo que tiene.

"No tenía nada de qué preocuparme, las cosas más sencillas me hacían feliz y soñaba con todo lo que me podría deparar mi vida. Muy pronto, empecé a trabajar, pasaron mil cosas, buenas o quizás no tan buenas, lágrimas y alegrías, muchos logros y también caídas. Pero no cambiaria ninguna experiencia vivida", recalcó.

"Hoy, casada y con una hija maravillosa. Queriendo volver a mis inicios, en donde lo simple y sencillo me hace feliz. Gracias por todo Dios. ¡Feliz cumpleaños a mí!", concluyó Tula Rodríguez.

SUS PRIMEROS PASOS

Rodríguez se ha mostrado siempre orgullosa de haberse iniciado en el mundo del espectáculo como vedette. Ella fue una de las artistas más talentosas de los años noventa. De igual manera, la polémica Susy Díaz se inició en el ámbito con las lentejuelas.

Vía Instagram, Rodríguez sorprendió a sus más de 815 mil seguidores con una inédita fotografía de ella junto a Susy Díaz, en la que lucen unos diminutos trajes.

"Miren esa foto", Tula Rodríguez escribió en su storie. "Esa chica de ahí", "Me encanta Susy Díaz", agregó. Sin duda, la instantánea muestra el gran cambio que con el tiempo han dado las dos artistas.

