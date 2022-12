Tony Succar reconoció que la música de Yahaira Plasencia no era de su interés. | Fuente: Composición

El productor y percusionista Tony Succar regresó al Perú después de llevarse dos premios en los Latin Grammy 2019. Durante su paso por su país natal, opinó, en una entrevista al diario La República, sobre la salsa peruana y se confesó un admirador de varios representantes peruanos, aunque no dejó de resaltar como una debilidad la falta de originalidad.

Así, Succar sostuvo que tiene una amistad con la salsera Daniela Darcourt y el cantante Josimar. “Me parecen fantásticos, aunque mi favorito se llama César Vega. ¡Ese muchacho tiene un swing! Me encanta”, dijo el laureado músico al citado medio.

Sin embargo, en cuanto a la música de la cantante Yahaira Plasencia, se mostró desinteresado. “Soy muy transparente y, la verdad, es que no me llama mucho la atención. No lo critico, pero yo vengo de otro tipo de escuela. Pero al final está haciendo música y eso es lo bueno”, señaló.

FALTA DE ORIGINALIDAD

Por otro lado, el ganador a Productor del Año y Mejor Álbum de Salsa en los Latin Grammy 2019, destacó que la salsa sea, actualmente, un género con mucha demanda en el Perú. “Es un fenómeno increíble, eso no está pasando en ninguna parte del mundo, así que los apoyo [a los jóvenes salseros]”, dijo Succar a La República.

Sin embargo, no dudó en apuntar que una debilidad en las producciones peruanas es su falta de singularidad, pues él ve “mucho de lo mismo”. “Se parecen mucho, no veo mucha originalidad, pero bueno, eso también es parte del proceso de descubrir. Sé que con el tiempo van a querer arriesgar más”, manifestó.

Como se recuerda, Tony Succar estuvo nominado a cuatro categorías en los Latin Grammy 2019: Álbum del Año, Mejor Álbum de Salsa, Mejor Canción Tropical y Productor del Año. Es percusionista, compositor, arreglista, productor y lidera la banda Mixtura.

