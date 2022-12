Tony Succar tiene planes de volver al Perú para trabajar en algo nuevo en la televisión. | Fuente: Instagram

Tras su breve participación como jurado de “Yo Soy”, Tony Succar reveló a RPP Noticias que pronto volverá a nuestro país para formar parte de un nuevo -o ya establecido- programa y traerá muchas sorpresas.

“Antes de lanzar mi disco voy a ir a Perú, los voy a sorprender, va a ser una sorpresa, no lo han anunciado, nadie sabe nada”, dijo el artista con notable emoción. ¿Qué se traerá entre manos? Sin dar más detalle, el ganador de dos Latin Grammy confesó que más adelante contará qué veremos de él.

“Va a ser como que ‘¿Qué? ¿Tony regresó? ¡Qué chévere!’. Va a estar increíble”, comentó Tony Succar. Asimismo, se mostró agradecido por formar parte de “Yo Soy” donde le pudo aconsejar a varios artistas desde el punto de vista musical.

“Me encantó estar en ‘Yo Soy’, no me lo esperaba. Fue una experiencia donde aprendí mucho de lo que es la televisión, hice una conexión especial con Perú porque ahora voy al aeropuerto y me reconocen y agradezco eso”, contó.

Para Tony Succar, fue primordial esa comunicación con los participantes y reveló que regresará a nuestro país porque la televisión está en su radar.

“Yo trabajo con cantantes y cuando estás del lado del productor, sabes cómo comunicar. Entonces, pude aplicar ese conocimiento más musical, más detallista porque yo soy así. Me encantó disfrutar de esa experiencia y voy a regresar pronto, está en los planes”, sostuvo.

Estreno del documental "Más de mí"

El documental "Más de mí" se une al catálogo de Tondero Distribución. Además, el estreno del disco de Tony Succar resulta muy especial para el artista, pues fue grabado en su totalidad en vivo durante los conciertos que ofreció en el Gran Teatro Nacional en el 2019.

En aquella presentación, el productor contó con la presencia de grandes invitados como Gian Marco, Debi Nova, Daniela Darcourt, Christian Yaipén, Ángel López, entre otros.

