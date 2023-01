Karina Rivera tendrá nuevo programa tras despedirse de 'Tengo algo que decirte'. | Fuente: Instagram

Karina Rivera regresará a Latina para conducir el programa “La ruta del amor”, un nuevo formato de “Todo por amor”, espacio en el que formaba parte con Nicola Porcella donde varias personas se animaban a conocer a otras con el fin de encontrar a su ‘alma gemela’.

Después de decirle adiós a “Tengo algo que decirte”, la exanimadora infantil se adecuará a este formato y así lo anunció a través de sus redes sociales. “Tengo el corazón latiendo a mil, gracias por sus palabras, cada paso que doy, cada escalón que subo es un nuevo aprendizaje, cada programa que he conducido tiene un ritmo, un estilo diferente, una magia especial”, se lee en su mensaje.

“Valoro y respeto ese gran cariño que me brindan sin que realmente me conozcan en persona. Los esperó a todos desde este lunes 13 de Julio en esta nueva aventura llamada “La ruta del amor”, culminó.

De acuerdo con Latina, este programa “promete sorprendentes retos para los solteros que buscan el amor de sus vidas, siempre manteniendo el cuidado respectivo y demostrando que el estar lejos no es impedimento para amar de verdad”.

Hasta el momento, no se sabe la hora de estreno; sin embargo, Karina Rivera prometió que lo comunicará por sus redes sociales para que sus fanáticos puedan verla.

NO SE LE SUBEN LOS HUMOS

Cuando la conductora Karina Rivera debutó frente a la pantalla, hace casi tres décadas, tomó una firme decisión: ser ella misma y mostrarse como es. Una elección que ha mantenido, de lo contrario cree que su carrera hubiera sido distinta.

"Si alguna vez [se me hubieran subido los humos] me habría mandado un aterrizaje forzoso. No me lo permití, porque no me iba a llevar a ningún lado. No habría ganado nada, habría perdido todo", sostuvo al diario Correo.

